橘世代／【照顧不老】71歲女力 用歌聲照顧人生

社區中庭，兩個頭髮花白的年長女性正在散步，有說有笑，就像一對姊妹，楊太太今年八十五歲，旁邊攙扶她的不是妹妹而是居服員，今年七十一歲的徐玉好。去年底開始，在居服督導安排下，每周兩天由徐玉好提供居家日常照顧，以及陪同外出或就醫。

居服員是長照第一線，一對一照顧帶來體力負荷，應該較適合青壯年，但衛福部統計一一二年一至十月，女性居服員以四十五至六十四歲的中高齡為主，超過六十五歲者占百分之七點三，徐玉好即為其中之一。

「一開始聽到年紀，我心裡也打上問號。」楊太太說，心中疑慮在見到本人後消除，讚賞徐玉好很有活力，總是提前多想一步，採買食材比楊太太以前自備的還新鮮，陪同就醫時體貼觀察，提醒楊太太低血糖需補充熱量，每次在中庭散步，總有聊不完話題，「鄰居的居服員都更年輕，但他們都羨慕我。」

長期擔任志工 把照顧當專業

退休後曾演出舞台劇，徐玉好在七十歲這年決定成為居服員，讓人生更具意義。圖／導演安德森提供

擔任公務員四十年，退休後的徐玉好更忙碌，兩年前因緣際會以素人身分演出舞台劇「親愛的陌生人2.0」，飾演罹患失智症的阿嬤，以張力十足的肢體表演，展現失智者面對時空混亂的衝擊，絲毫不遜於劇場演員。去年底，長期擔任志工的她，體認照顧是一項專業，因此取得居服員資格，踏入照顧領域。

「我有七個姊姊、三個哥哥。」徐玉好說，目前服務的個案，年紀與自己的兄姊相仿，她了解其成長背景，溝通也更順暢。導演安德森提到，今年的藝術共融拍攝計畫原本邀請徐玉好加入，沒想到被打回票，理由是「如果我去拍片，誰來照顧這些阿公阿嬤。」

徐玉好將舞台上的活力，散播到照顧場域。去年底照顧中風臥床的九十歲阿公，她唱洪一峰、文夏、郭金發的台語老歌，像是「舊情綿綿」、「燒肉粽」等，都是阿公年輕時愛聽的歌曲，「我的初衷是希望他心情好，胃口才會好。」她也用台灣童謠「丟丟銅仔」帶動唱，哄八十幾歲的阿嬤跟著做運動。

原本家人不贊成徐玉好的決定，子女認為「有點年紀就要把自己照顧好，怎麼還去照顧別人？」後來看她每天都很開心，遂轉為支持。目前一個月服務約一百小時，每周平均約廿五小時，個案都在家附近，騎機車或Ubike往返，「中午十二點下班，空檔回家煮個喜歡的餐，稍作休息，我還可以打桌球。」

退休後被肯定 比薪資更滿足

衛福部規定，全職居服員月薪至少三萬二，時薪制至少二百元。徐玉好說，自己退休後經濟無虞，如果一開始就遇到難以磨合的個案，可能不會繼續做下去，因此特別感謝督導，第一次派案的對象就是楊太太，不但家裡乾淨整齊，而且待人和氣，讓她之後即使遇到困難，也都能正向面對。

「有時只是短暫陪伴一小時，但個案期待我再來，就覺得付出有代價。」徐玉好的笑容裡，看見了退休後被肯定的那份快樂。台灣走進超高齡社會，行有餘力的長者，正為照顧人力不足的現場，帶來一道令人欣慰的光芒。