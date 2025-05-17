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新冠疫情再升溫 醫：恐拖3個月
國內新冠疫情連五周上升，上周就診人數近萬人，衛福部疾管署預估，疫情將在六月達高峰。專家說，全球流行病毒株多元，疫情恐呈現「一波未平、一波又起」，要在兩、三個月內緩和恐有難度，建議慢性病、癌症病人及中高齡族群與有出國計畫者提高警覺，接種疫苗預防重症。
「全球各地流行病毒株不同，新冠疫情恐要三個月以上才能降溫。」台大醫院小兒部主治醫師黃立民指出，台灣目前主流病毒株為NB.1.8.1，與香港、大陸相同，但美國則有其他病毒株流行，這與過去全球流行病毒株相近的情況不同，恐導致一隻病毒流行趨緩，下一隻病毒又來，要在二、三個月內緩和有難度。
疾管署發言人羅一鈞表示，五月十二日至十五日新冠疫苗接種人數共計九○九二人，較上周同期增加百分之廿一；前天接種二八一○人，創下七周來單日新高紀錄，顯示民眾接種意願提升。世衛組織公布新冠病毒株仍為JN.1，跟目前接種疫苗相同，公費莫德納JN.1疫苗約有三一八萬劑，六個月以上民眾皆可接種。
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，全球主流病毒株仍以JN.1和LP.8.1為主，JN.1疫苗在防範重症仍具有保護力。呼籲免疫力低下族群，包括慢性病、癌症病患及中高齡族群與有出國計畫者，盡早接種JN.1疫苗。
食藥署副署長王德原表示，目前醫用新冠快篩試劑庫存約十五萬劑，家用新冠試劑庫存約三萬劑，已緊急要求國內業者增產，家用及醫用快篩試劑各生產八萬劑，共十六萬劑，後續視疫情需求滾動調整。
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