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「嶼海方舟」科技藝術展八斗子登場 手機創造奇幻生物
劇場式科技藝術展「嶼海方舟」今晚起到6月30日在基隆八斗子漁港碧砂泊區登場，展期長達45天，免費開放參觀，假日中午12至晚間9時、平日下午4時至晚間10時開放。民眾可透過手機創造專屬奇幻生物，更可以與展演環境即時互動。
基隆市文化觀光局局長江亭玫說，展演由大型互動裝置「嶼海方舟」與定時燈光秀「嶼光共舞」組成，透過光影藝術與互動科技，營造充滿想像力與參與感的體驗空間。民眾不僅能透過手機創造專屬奇幻生物，更可以與展演環境即時互動，感受虛實交錯的趣味活動。
副市長邱佩琳表示，「嶼海方舟」不僅是科技與藝術結合的嶄新體驗，更是讓大家重新認識海洋、感受基隆魅力的機會。歡迎大家親臨活動現場，走進這座方舟，體驗光影藝術與互動科技所講述的獨特故事與創意體驗，感受科技、人文和自然的融合與連結。
展演由黑川互動媒體藝術有限公司規畫與設計，媒體藝術家胡縉祥領軍團隊，以科技敘事結合空間設計與現場技術，打造一場串連城市與觀眾感官的沉浸式體驗。策展概念巧妙融合「Ark（方舟）」與「OS（作業系統）」意象，構築出漂浮於海洋與文明之間的「生命方舟系統」。
展場內的大型互動裝置融入演化、互動、記憶與共鳴等主題，搭配感測裝置、聲光技術與手機操作機制，讓觀眾自踏入場域起，即展開一場聲音、光線與感知的探索之旅。主視覺角色設計由知名插畫藝術家吳騏操刀，以其童趣奇幻風格打造生物角色。
「嶼光共舞」燈光秀投影至展場大螢幕，每日晚間6時起每半小時展演一次，詳情可至嶼海方舟活動網頁，或上網搜尋「嶼海方舟」。
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