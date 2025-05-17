健康你我他／讓獨食者也能自在饗宴

我經常嘴饞想吃點好料又約不到食伴，於是獨食吃到飽的機會不少。近期獨食風潮崛起，一個人吃飯不再是落寞的象徵，網路上甚至整理出「單人友善餐廳名單」，讓獨食者也能自在饗宴。

吃到飽類型眾多，並非每種類型對於獨食者都是一視同仁。buffet最為包容，只要有空位都不會拒絕單人用餐更不會加價，但價位就是高了些；鍋物料理是看店家政策，少數單人可開鍋但須加價。至於像牛排館等，主餐一份搭配自助式無限取用沙拉，常因物美價廉，往往一位難求，看見人潮已非獨食友善與否的問題。

獨食最可能受到婉拒者為燒烤店，雖然有愈來愈多單人烤肉店，但多半還是單點或套餐，想要大快朵頤，得碰運氣：有些店家直接載明不收單人客，有些則是單人開爐加收費用。思索對單人不友善的原因，歸納出兩點：一是燒烤需要客人自行料理，一個人手忙腳亂容易失敗；其次是耗時導致翻桌率低，追求利潤下，對於客群自然會有所取捨。

總之，獨食在充實味蕾的同時，也是心性的修練，少了與同行者的互動，反而能專注在食物及場域，也更能發現許多細節，例如不同類型店家對獨食者的應對。

當獨自站在櫃台前喊出一位時，即將展開冒險，一場胃與心的探索之旅。