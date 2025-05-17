愛肝達人站／白天懸壺濟世，為何晚上執壺過夜！

「白天懸壺濟世，晚上執壺過夜！」這是老醫師的心境寫照。

台灣許多醫師，年輕就開始懸壺濟世，救人無數，這樣白天也看，晚上也看，日以繼夜，夜以繼日，數十年如一日，終於有一天自己病倒了，才知自己也會生病，才知自己也老了！

會讓醫師自己感到老之將至的感覺，通常是夜尿頻率多了起來，一直光顧洗手間。

年齡漸長，攝護腺慢慢肥大，擠壓到膀胱裝尿的容量，因此一點點尿在膀胱內就覺得有尿液，甚至有時尿急找不到洗手間就漏尿的情形愈來愈嚴重，這時醫師才慢慢發現原來醫師自己也會老化，也會生病。

曾經有一位醫師，他看診多年，自己卻從未體檢，有一天他看一位病人，對病人說：「X先生，我看你臉色很蒼白，要不要我幫你驗血檢查一下？」

病人徐徐地對著醫師說：「醫師，我看你臉色比我還白！」醫師聽了病人的話趕緊去驗血，結果發現是白血病引起的貧血，沒多久就往生了。

人這個生物體，是肉身打造的，以前上帝造人大概想說用個幾十年就夠了，沒想到近幾十年來醫藥衛生進步，八、九十歲甚至百歲人瑞才不稀罕，但也因此許多以前未出現的慢性疾病逐漸浮現。就好比目前台灣的房子大都五、六十年以上，大概支架、水管、糞管、鋼筋水泥都慢慢出現紕漏，即使新近蓋的房子，大概也不出50年就會有紕漏出來一樣。

因此，了解人體肉身的規格、盲點，好好使用，同時做好定期檢查才能延年益壽。

以前某大醫院就有傳言，做什麼得什麼，就是做腎臟科的醫師自己得腎臟癌，做肝癌的醫師自己得肝癌，做鼻咽癌的醫師自己得鼻咽癌，這是真實案例，箇中原因不得而知，也常見醫師自己常接觸血液檢體，不知防護感染到某種相關病毒。

事實上，即使今日，大醫院的醫師自己得癌症的也不少，而醫師猝死的案例也時有所聞，而精神科醫師因長期當window垃圾桶，吞噬病人心中苦悶，自己心事無人知，無法解套，最後自尋其短的也時有所聞。

因此，救人必先救自己，凡我醫界同仁一定莊敬自強，在懸壺濟世的同時，也要做好保養定期檢查喔。

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