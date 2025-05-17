院長講堂／洪裕強 跨領域照護 中西醫雙管齊下

擁有中西醫師雙執照的台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長洪裕強，去年8月走馬上任，今年成立中醫家庭暨社區醫學科，守護社區民眾健康；在中西醫合作照護病房，將加強中西合作的跨領域照護，為腦中風、癌症患者提供優質醫療服務，希望患者能放寬心、配合治療，有利於病情早日康復。

救急重症 擁中西醫執照

洪裕強就讀高雄中學時，在阿公的期許下，考上中國醫藥學院中醫系，由於傳統中醫學、現代西醫學專業可同時學習，又可考取中西醫師兩張執照，他便決定就學，從此進入醫學領域，踏上行醫之路。

1990年，洪裕強畢業後，先在馬偕醫院接受西醫內科住院醫師的專科醫師訓練；1996年，林口長庚醫院成立中醫部，他即到長庚接受中醫內科住院醫師訓練，還是中醫部第一位住院醫師晉升為主治醫師，直到2000年高雄長庚醫院成立中醫部，他才返鄉服務。

行醫逾20載生涯中，令洪裕強印象深刻的個案，是一名28歲乳癌二期女患者，疑因宗教因素而排斥開刀、輸血，當時在門診不停勸說對方還年輕，建議開刀，他也承諾在術後會給予中醫專業照護。還好在良好的醫病關係下，一個多月後，女子終於點頭開刀，雖然病理診斷是三期，但在中西醫合併治療下，康復至今未再復發。

「我無法接受明明看到病患有問題，還跟對方說不要看西醫。」洪裕強認為，中醫、西醫存在的初衷都是要救人，尤其急重難症，若有中西醫合作，一加一絕對大於一、甚至大於二，絕對有助於病人疾病的治療與康復。

洪裕強說，台灣中醫界多年來一直推動國立大學或國立醫院成立中醫系或中醫部門，直至2023年國立陽明交通大學設立中醫系，他受邀於2024年8月1日至陽交大中醫系任教，8月20日接任北市聯醫林森中醫昆明院區院長，為陽交大中醫系學生未來可到院區實習與擔任住院醫師，建置優質的臨床教學環境。

洪裕強(右)與妻子去年12月帶2個孫子去陽明山小油坑走走。圖／北市聯醫林森中醫昆明院區提供

控制三高 推出居家服務

「北市聯醫定位為社區型醫院，守護社區民眾健康是我們的責任。」洪裕強指出，2025年重點工作為推動「三高防治888計畫」，擬將80%三高病友加入照護網、網內8成三高患者接受生活習慣諮詢，讓三高控制率達80%；中醫師與家醫科、內科等專科醫師合作，共同守護社區三高病友的健康。林森中醫昆明院區今年1月成立「中醫家庭暨社區醫學科」，醫療團隊主動出擊，每周到附近鄰里執行居家服務。

林森中醫昆明院區同時有中醫、西醫專科臨床服務，設置開放型中西醫合作照護病房27床，進行中西醫師合作治療，共同照護住院病人。洪裕強指出，該病房適用對象，例如腦中風患者，急性期過後住院復健、針灸治療；癌症患者化療副作用，可住院數天透過中藥或針灸治療，緩解化療或標靶治療的不適。

醫病合作 建議要放寬心

「跟醫師合作，盡量放寬心，有助於病情早日康復。」洪裕強說，有些得到癌症的患者，內心會擔心病情而憂鬱，走不出來，若能搭配院區自製中藥即飲包「寬心飲」，配合中藥與治療，就能放寬心，腫瘤相關疾病就交由醫師的專業治療。

「人免不了會有工作壓力」，洪裕強分享他的紓壓方式，周末會與妻子開車出遊，例如十分瀑布、三峽老街、陽明山小油坑等地，更進一步透露，兩人計畫把全台每個鄉鎮市走一輪，笑說「我住在台灣，有些地方都還沒去過，實在說不過去。」