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商品標榜日本茶來源卻寫中國 太古：資訊誤植已修正

中央社／ 台北16日電

太古可口可樂旗下「原萃綠茶玉露」瓶身標榜100%用日本進口茶葉，有網友在全家「食在購安心」網站查詢商品成分時，卻發現茶葉、細磨玉露茶葉交易來源標示「中國上海」。太古表示，茶葉來源與瓶身標示一致，為100%日本茶葉，此為資訊誤植，來源已修改為日本。

太古可口可樂指出，平台上包括綠茶（煎茶、玉露綠茶）及抹茶等產品的交易來源資訊，皆已標示為日本，以符合實際原料來源。

全家則表示，產品資訊和圖片皆為供應商提供，全家僅提供平台刊登，相關商品標示資訊以實際商品包裝標示為主。

全家 可口可樂 日本

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