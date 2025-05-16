商品標榜日本茶來源卻寫中國 太古：資訊誤植已修正
太古可口可樂旗下「原萃綠茶玉露」瓶身標榜100%用日本進口茶葉，有網友在全家「食在購安心」網站查詢商品成分時，卻發現茶葉、細磨玉露茶葉交易來源標示「中國上海」。太古表示，茶葉來源與瓶身標示一致，為100%日本茶葉，此為資訊誤植，來源已修改為日本。
太古可口可樂指出，平台上包括綠茶（煎茶、玉露綠茶）及抹茶等產品的交易來源資訊，皆已標示為日本，以符合實際原料來源。
全家則表示，產品資訊和圖片皆為供應商提供，全家僅提供平台刊登，相關商品標示資訊以實際商品包裝標示為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言