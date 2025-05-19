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抗癌豆製品不一定適合妳！日最新研究：特定女性族群罹肝癌風險高

聯合新聞網／ 綜合報導
日本研究大豆異黃酮攝取過量對女性反而有害。示意圖／ingimage
日本研究大豆異黃酮攝取過量對女性反而有害。示意圖／ingimage

根據日媒「Medical Doc」報導，最新研究指出，大量攝取大豆中的「異黃酮」可能會提高女性罹患肝細胞癌的風險，引發醫界高度關注。

這項研究由日本國立癌症研究中心主導，針對7215名男性及12783名女性進行「異黃酮和大豆製品的攝取和肝細胞癌之間相關性的調查」。經長達11.8年的追蹤結果分析顯示，女性中異黃酮攝取量越高，罹患肝細胞癌的風險越高，而男性則無顯著關聯。值得注意的是，無論是否感染B型或C型肝炎病毒，此趨勢仍持續存在。五藤良将醫師提醒，尤其是患有慢性肝炎的女性，應避免透過高劑量補充劑過量攝取。

異黃酮廣泛存在於豆腐、納豆、豆漿、味噌、醬油、黃豆粉、豆皮等傳統大豆食品中，日常飲食攝取一般不成問題，但若透過保健食品長期高劑量攝取（如每日150毫克持續五年），可能增加子宮內膜異常增生等風險。厚生勞動省也建議孕婦與幼童避免使用含有大豆異黃酮的營養補充劑，並強調正常飲食範圍內攝取無需過度擔憂。

專家表示，此研究結果挑戰了過去常認為異黃酮具有抗氧化、抗癌效果的普遍印象，凸顯其可能因性別與個人身體狀況而有不同的影響。對此，醫師呼籲，未來在營養建議上應更加強個別化，並期待後續有更多流行病學與作用機制的研究，民眾也應在日常飲食中注意均衡攝取。

肝炎 肝癌 豆漿 豆腐 豆製品

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