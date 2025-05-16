心理諮商3／諮商訓練標準個案成本高 壓力大 AI陪練效果佳

當臨床實務對AI心理諮商仍有疑慮時，訓練心理師的「AI虛擬人」，已應用於課堂教學。開發團隊負責人、彰化師範大學輔導與諮商學系教授謝麗紅表示，透過讓AI模擬案主的創新教學模式，有助降低輔導與諮商學系學生實作焦慮、同儕壓力與自主學習成本，並兼顧專業倫理，減少訓練過程因諮商技術還未臻成熟對真實個案的影響。

專業諮商人員養成重視實作經驗，但因訓練、督導人力有限、模擬個案來源不多，以致教師大多透過書中概念、搭配自身的實務經驗分享，或利用學生配合督導，自行擔任諮商員與案主的同儕模擬練習諮商，又或徵求機構同意在有課程督導下進行諮商實習。

謝麗紅表示，諮商人員養成過程中需要大量實務經驗與實習時數，但可能因為上述原因遭限縮，影響訓練成效，或有準諮商員實際接案進行諮商的倫理、演練情境與實際有差異、同儕比較壓力及雙重角色隱私等問題，例如諮商員同學擔心諮商技巧被案主同學負面評價、案主同學要揭露多少個人困擾，因此訓練標準化個案有其需求性。

謝麗紅說明，標準化個案是指與模擬個案性別、醫療史、 教育、語言等背景相似的人，表現出符合該疾患的身、心理症狀，但標準化個案仍有其限制，包括訓練費用高昂又耗時、一次無法涵蓋太多不同病情、可能對教學與研究產生倦怠等。

謝麗紅帶領團隊，研發具備模擬個案功能的AI系統，包括實體機器人與VR模擬，並導入大三的諮商技巧課程。該系統與彰化師大物理學系教授劉嘉吉跨領域合作，以語音互動為主、文字為輔，先設定虛擬個案的問題情境與人設、撰寫對話語料庫、每次晤談主題與需完成的諮商目標等。在演練過程中，機器人依據諮商員回覆給予相應的多輪對話，事後也會提供逐字稿作為加強諮商技巧的參考。

14周課程結束後，調查發現，學生因諮商實作焦慮與同儕壓力降低，更願意主動練習，提升專業行為、訊息互動、基本溝通、個人化技能、概念形成等多項能力表現；系統提供明確回饋與固定對談情境，有助於建立學生對高階技巧如「摘要」、「立即性」的應用信心，提高諮商實務知能與自我效能感，自主練習次數也與課程成績呈正相關，證實支持AI介入、輔助訓練諮商技巧的正面成效。