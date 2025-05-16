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心理諮商1／未成年禁通訊諮商 專家：不利拒學、偏鄉青少年

聯合報／ 記者周佩怡／台北即時報導
依規定，18歲以下及非精神官能症、精神病或腦部心智功能不全者不得使用通訊諮商，專家表示，恐意外排除了眾多弱勢青少年。本報資料照片
依規定，18歲以下及非精神官能症、精神病或腦部心智功能不全者不得使用通訊諮商，專家表示，恐意外排除了眾多弱勢青少年。本報資料照片

17歲的小謙（化名）某晚瀕臨崩潰，鼓起勇氣準備預約線上諮商，希望心理諮商師提供心理支持，卻發現依規定，18歲以下不得接受「通訊諮商」。專家指出，此規範雖以風險控管為由，卻也意外排除了眾多弱勢青少年，包括拒學、偏鄉、移動不便、社交焦慮者，即使取得家長同意也不行，引發「保護過度」的質疑。

衛福部統計，15至24歲青少年為近十年全國粗自殺死亡率增福第二高群體，2023年每十萬人就有10.9名青少年自殺死亡。衛福部去年起推出年輕族群心理健康支持方案，陸續因使用量大而緊急加碼補助人數、擴大服務年齡層，但2020年公告「心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則」，限制18歲以下及非精神官能症、精神病或腦部心智功能不全者，不得使用通訊諮商。

根據兒童福利聯盟2022年調查，不少學生基於沒有時間、距離教室太遠、隱私保護不足等原因拒絕使用輔導室。台灣少年權益與福利促進聯盟倡議研發員呂佳耘也表示，聯盟曾碰過數位住家附近無心理諮商所、交通不便、主訴為家庭問題的青少年，難進行實體諮商，又被通訊諮商拒絕，最後放棄專業協助，另尋同儕陪伴。

通訊諮商不受空間、時間限制，原被視為補足校園輔導與醫療資源空缺的可行模式，但衛福部曾指出，通訊方式難以即時察覺嚴重情緒反應、非語言訊號與潛在自傷風險，也難確保資安、設備穩定，及是否有獨立、不受干擾的空間。

「我們理解衛福部的考量，但不應是強制規範，否則等同拒有需求者於門外。」中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事林上能指出，這個規定也排除取得家長同意、設備環境與資訊使用能力均可的青少年接受通訊諮商的機會。

他指出，曾有一位拒學青少年不願出家門，學生輔導諮商中心的心理師又無法到宅提供心理諮商，社工追蹤、家訪屬於晤談與評估，並非心理諮商，當時任輔導老師的他只能做好個案管理，安排家長諮詢、學生電話關懷輔導等彈性措施。

林上能表示，現在青少年多為數位原住民，十分熟悉通訊軟體，壓力源通常是家長，若規定放寬，未成年者可自行上線彈性選擇諮商時間、地點，相信有助於提高求助率。國外研究指出，通訊諮商的效果與實體諮商無異，重要的是歸心理師專業評估，例如進入通訊諮商前，可透過主訴議題、諮商需求或期待，了解當事人身心狀態，確認當事人的位置環境、緊急聯絡人資料屬實，並經由量表等工具進行評估。

當通訊諮商環境不理想或當事人有自傷疑慮， 林上能表示，心理師可引導個案回到實體諮商，必要時轉介至精神科就醫。曾有一名無法出門、不願就醫的重度憂鬱症病患，經評估不適合通訊諮商後，改以引導就醫、藥物衛教及生活作息諮詢。若通訊諮商時出現突發自傷行為，則立刻報警，串連警政、社政與醫療資源。

在心理健康風險年輕化、複雜化的當下，制度設計仍在無條件禁止、安全引導開放間拉鋸。呂佳耘表示，除了補齊各級學校輔導人力，也期盼能從高中逐步向下開放使用通訊諮商。

張老師基金會執行長涂喜敏指出，基金會統計，志工輔導服務的使用者中，偏好使用通訊、文字者多於實體、電話者，比例約為六比一，顯示通訊服務有其潛在需求，若政策能在專業倫理考量下，順應科技進步與使用者習慣，提供多元化的心理資源，相信能幫助更多人。

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