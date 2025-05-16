卓榮泰視察中油三接、大潭電廠 喊穩定供電

行政院長卓榮泰16日視察觀塘接收站(三接)及大潭電廠增建燃氣機組整體工程與測試運轉進度，實地了解供氣、供電設施測試運作情形及未來供應規劃。卓榮泰表示，隨著台灣能源轉型腳步加快，天然氣在能源結構中扮演的角色益發重要，攸關國家產業發展與民生用氣、用電穩定。

卓榮泰也要求，中油及台電公司在確保供氣安全與供電穩定的同時，應持續強化環保措施與社會溝通，兼顧永續發展與在地關懷，展現企業責任。卓榮泰重申，政府將全力支持中油、台電公司推動各項業務，期盼公司上下同心協力，共同守護國家能源安全，打造更具韌性與競爭力的未來。

經濟部表示，大潭電廠增建7、8、9號機組是政府能源轉型的第一個重大計畫，配合中油公司觀塘接收站於5月6日起供氣，將共同肩負著穩定能源供應與環境安全的重大責任、協助政府邁向低碳能源轉型，以及滿足未來國內電力需求成長。

台電進一步說明，大潭電廠是北部地區重要的電力來源，配合用電需求成長，台電公司於2017年即展開燃氣機組增建工程，共建置三部燃氣複循環機組（7、8、9號機），總裝置容量合計為316萬瓩。新機組採用最高效率的環保設備，可將氮氧化物排放降至最低，機組增建後全廠發電量大幅增加而空污總量不增加。目前大潭電廠的九部機組已可同時上線發電，台電公司亦擬妥相關管理操作與調度準則，確保穩定供電。

中油公司亦指出，觀塘接收站將提供大潭電廠7到9號機組所需天然氣，並可滿足北部民生、工業及燃氣電廠的新增天然氣需求；且大潭電廠9部機組將因此由台中、觀塘接收站的雙氣源、雙迴路供應，確保北部供氣穩定。未來國內北(觀塘)、中(台中)、南(永安)三座接收站可分區供氣、亦可相互備援，將大幅提高供氣韌性。

此外，觀塘接收站提供燃氣發電後，除了降低發電空污外，每年等同可減少900萬噸二氧化碳排放，相當於2.3萬座大安森林公園固碳量。