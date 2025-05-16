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NOVA首間南部旗艦店今鳳山開幕 老高雄人這麼說

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
NOVA高雄鳳山旗艦店今天開幕。記者郭韋綺／翻攝
NOVA高雄鳳山旗艦店今天開幕。記者郭韋綺／翻攝

看好高雄消費潛力，NOVA今天在鳳山開設首間南部旗艦店，結合Intel、Microsoft、Nvidia、LG、ASUS、HP、Acer等國際大廠，建立數位AI產品體驗中心，打造科技3C新地標。

NOVA揮軍進駐高雄鳳山文山特區，標榜零時差最新的數位商品體驗，今天開幕除了吸引3C迷、科技迷逛商場，社群平台討論也相當熱烈，不少人好奇問「高雄原來沒有NOVA嗎？」結果釣出老高雄人回覆留言「以前有，在中央公園英迪格酒店現址，但關很久了」、「24年前我逛過中山路上的NOVA」、「WOW~NOVA復活了」。

NOVA董事長紀宏澤表示，NOVA高雄店的開幕將增加數百名的就業機會，同時預計每年銷售超過萬台的數位相關產品，創造超過萬元的平均客單價，一起為高雄在地就業提升與消費動能共同努力，同時積極推動環保回收、科技教育與政府公益，善盡企業責任。

NOVA高雄店也將著力在AI雲端新形態銷售、商業品牌升級以及新創產業發展，提供市民多元體驗、超值活動，打造數位新商圈，開幕期間5月16日起至6月22日，推出開門千元紅包免費送、開幕1折購3C、限量商品3折起、全館滿萬送伍佰等好康。

經發局表示，近年高雄產業轉型有成，半導體、智慧科技等產業大廠加碼投資高雄，更帶動商業服務搶進投資進駐，NOVA看好高雄零售消費強勁需求在南部開設首間旗艦店，提供豐富實惠的3C購物體驗，擴大多元化零售版圖與數位消費環境。

NOVA看好高雄消費潛力，進駐開設首間旗艦店。記者郭韋綺／翻攝
NOVA看好高雄消費潛力，進駐開設首間旗艦店。記者郭韋綺／翻攝
NOVA南部旗艦店今天開幕，吸引民眾逛商場。記者郭韋綺／翻攝
NOVA南部旗艦店今天開幕，吸引民眾逛商場。記者郭韋綺／翻攝
NOVA看好高雄消費潛力，進駐鳳山文山特區開設首間旗艦店。記者郭韋綺／翻攝
NOVA看好高雄消費潛力，進駐鳳山文山特區開設首間旗艦店。記者郭韋綺／翻攝
NOVA南部旗艦店今天開幕，成為鳳山文山特區科技新地標。記者郭韋綺／翻攝
NOVA南部旗艦店今天開幕，成為鳳山文山特區科技新地標。記者郭韋綺／翻攝

3C 半導體 英迪格酒店

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