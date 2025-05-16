快訊

黃仁勳、魏哲家在「這」共進晚餐 台積電高層大陣仗參與

機場造型不一般！黃仁勳手戴近4000萬名表 素雅黑T上看兩萬

邀捐贈者回娘家 台博館微型展見證物件生命歷程

中央社／ 台北16日電

從標本到建築師手繪圖，台博館即日起推出微型展，今天邀請2019年以來的捐贈者「回娘家」，見證物件從個人回憶轉化為公共記憶的過程，文化部長李遠捐贈的茅野正名手繪素描也在其中。

國立台灣博物館今天舉行「物件的記憶—家藏、捐贈與新生」微型展開幕記者會，邀請多名捐贈者親臨現場，由文化部常務次長徐宜君及台博館長陳登欽代表向所有捐贈者致謝，捐贈者黃銘志、林千翔及林慶棻等人也分享捐贈品背後的故事。

徐宜君致詞表示，博物館預算有限，但透過大家的捐贈，讓博物館得以有更豐富的館藏提供全民接近文化，同時藉由捐贈者捐贈的物件，讓更多人可以看到台灣不同文化的面貌，包括自然史、人類學、建築等。

陳登欽以台博館現正展出的「偶」特展為例，他說，「偶」展覽源於藏家林經甫捐贈的1萬多件戲偶藏品，展覽喚起文化部長李遠記憶，進而捐贈父親收藏圖繪，捐贈後才發現圖繪主角就是台博館內的藏品，「歷史不知道什麼時候會忽然和你相遇，今日的捐贈行動，都是對歷史的敬意，也是文化的接力。」

台博館目前館藏文物及標本逾13萬件，其中「捐贈品」多達26447件，占整體館藏近20%，另收藏建築圖13萬3000餘件，全數為捐贈品，是博物館典藏的重要來源。2019年迄今獲贈的文物、標本約15157件，建築書圖約14,835件/面。

微型展精選2019年以來捐贈物件展出，展品橫跨人文與自然領域，包含樺山資紀總督的掛軸、2022年發表的新種－猶加敦深水蝨正模式標本及建築師王秀蓮手繪建築圖等。

「物件的記憶」微型展即日起於台博館本館展出至25日止，響應518國際博物館日，台博館於5月17日及18日提供免票入館，並有親子工作坊、外語散步導覽、環境教育課程、環境議題影展等多元活動。

博物館 建築師

延伸閱讀

工時8+1？中央社遭爆新制掀員工反彈 社長胡婉玲解釋

部會解凍第一炮！文化部預算49案、逾34億全數解凍

為粉絲見面會黃牛票修文創法？文化部長李遠：審慎評估

百大文化基地開箱 李遠盼繼蔣渭水再創台灣新文化運動

相關新聞

NOVA首間南部旗艦店今鳳山開幕 老高雄人這麼說

看好高雄消費潛力，NOVA今天在鳳山開設首間南部旗艦店，結合Intel、Microsoft、Nvidia、LG、ASUS...

冷氣白吹？牆壁、天花板成電費小偷 簡單隔熱術省荷包

極端氣候加劇，全球氣溫頻創新高，2024年成為史上最熱的一年。在台灣，夏季高溫動輒飆破35度，室內如烤箱般悶熱，冷氣幾乎...

記性差？營養師分享3種「護腦食物」防失智：讓大腦逆齡

現代人壓力大，再加上飲食、生活習慣等影響，進而導致一些人出現失智的徵兆。營養師薛曉晶在臉書傳授正確飲食，並分享3種「護腦食物」，教大家多攝取含有多酚等抗氧化食物，讓大腦能夠成功「逆齡」。

心理諮商3／諮商訓練標準個案成本高 壓力大 AI陪練效果佳

當臨床實務對AI心理諮商仍有疑慮時，訓練心理師的「AI虛擬人」，已應用於課堂教學。開發團隊負責人、彰化師範大學輔導與諮商...

心理諮商2／向AI尋求心理支持者增 專家：注意5大盲點

ChatGPT等大型語言模型（LLM）風行，許多人向「AI」尋求心理陪伴，由於低門檻、隨時可用、不需揭露身分，在年輕人間...

心理諮商1／未成年禁通訊諮商 專家：不利拒學、偏鄉青少年

17歲的小謙（化名）某晚瀕臨崩潰，鼓起勇氣準備預約線上諮商，希望心理諮商師提供心理支持，卻發現依規定，18歲以下不得接受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。