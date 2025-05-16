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歡樂馬戲來高雄...Focasa Circus凹子底開演 免費入場
立法委員賴瑞隆明天晚上將在高雄凹子底花園市集廣場舉辦「小鴨爸爸的馬戲派對」，邀請世界級Focasa Circus馬戲團上演一場融合魔幻、驚奇與藝術的戶外馬戲演出，全程免費入場，歡迎親子共賞。
Focasa Circus為台灣首個以「當代馬戲」為核心跨界藝術團隊，致力於結合雜技、舞蹈、劇場與視覺設計，打造具國際水準表演體驗，演出風格既有歐洲馬戲的肢體美學，也融入亞洲文化的節奏與情感，長年受邀參與歐洲、澳洲及亞洲多國的藝術節與表演交流，更是國內推動現代馬戲發展的重要先驅。
此次演出將帶來經典橋段，翻跟斗、倒立跳躍的雜及高手，有魔法師變出奇蹟的表演者，還有音樂和燈光交織出的夢幻舞台，兼具劇場敘事與肢體技巧的藝術展演，讓觀眾感受到馬戲藝術與城市生活的共鳴，這場演出不只是娛樂，更是一場跨越年齡、語言與文化的連結。
賴瑞隆辦公室表示，馬戲團表演明天晚上6點半在捷運凹子底站4號出口登場，全程免費入場，無須報名，立委賴瑞隆也會到場看馬戲團演出，與大家共度充滿創意與驚喜的夜晚。
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