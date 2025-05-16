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冷氣白吹？牆壁、天花板成電費小偷 簡單隔熱術省荷包

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
具有上下無段雙開、環保纖維面料防潮抗蟎、持溫隔熱且環保省電等優點的蜂巢簾，momo電商平台即可上網選購，精準客製化不需要將就現成尺寸，安裝容易，DIY客製自己的輕奢品味。圖/芮格居家提供
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極端氣候加劇，全球氣溫頻創新高，2024年成為史上最熱的一年。在台灣，夏季高溫動輒飆破35度，室內如烤箱般悶熱，冷氣幾乎成了每戶必備救命神器。但其實冷氣使用的電力中，有高達八成是被浪費在牆壁、地板與天花板的降溫上，真正降溫室內空氣的效能有限。為了有效節能並降低電費，建議從「隔熱」做起。

在家庭用電中，最隱形卻致命的「電費小偷」，其實是室外熱氣悄無聲息地滲入室內。白天太陽照射產生的輻射熱，會使室內溫度持續上升，導致冷氣需要運轉更久才能降溫，這種情況在西曬房尤其明顯。

台灣多數住宅為鋼筋混凝土建築，日曬兩小時就足以將熱能從外牆傳導進室內。與美國、日本等國不同，台灣並無強制建築隔熱的法規，因而一般家庭最常見的做法就是直接加裝冷氣。

根據綠適居社企統計，冷氣使用的電力中有高達80%被浪費在冷卻牆壁、地板與天花板等建築本體，真正用來冷卻空氣的效能有限。這說明僅靠冷氣降溫，對抗西曬效果十分有限。若能事先做好隔熱處理，不僅能有效阻絕夏季外部熱源傳入，降低室內溫度，到了冬季也能避免室內熱能散失，達到節能與保溫的雙重效果。

台灣綠適居社會企業建議，想住得舒適又節能，只要確實做好隔熱和換氣兩件事，冷氣就不會白吹，電費自然省下來，輕鬆打造真正的節能屋。

台電建議幾個立刻可做的隔熱省電撇步，有助於對抗夏季高溫、降低冷氣用電量

1、窗戶隔熱：可貼隔熱紙、換成淺色窗簾減少吸熱。窗簾業者補充，現在很多設計師直接使用蜂巢簾，結構特殊隔熱效果更好，還能阻擋紫外線穿透。

2、窗外遮陽：室外遮陽效果比室內更好。可加裝百葉窗、竹簾等，擋住陽光第一線。

3、綠化建築：種樹或藤蔓遮蔭，屋頂設花園或灑水系統，都能降溫隔熱。

4、結構升級：大規模整修時可考慮加厚牆面或使用隔熱建材，從根本降低熱傳導。

其他省電方法還包括汰換老舊家電、衣服累積後再洗、煮飯前先泡米、冷氣搭配電風扇使用，並記得關閉待機電源，避免浪費。

窗簾業者也提醒，出門時記得拉上窗簾，尺寸最好比窗戶大，才能有效阻隔輻射熱。至於蜂巢簾因為內部採用蜂巢結構設計，能有效形成空氣層，阻擋熱傳導；白天使用時可大幅減少陽光與輻射熱進入室內，幫助維持室內舒適溫度，減少冷氣使用時間，自然就能降低電費。

台電曾在粉專教導，白天出門時最好拉上窗簾，阻擋輻射熱進屋，採用遮光度90％以上的遮光窗簾尤佳。圖/芮格居家提供
台電曾在粉專教導，白天出門時最好拉上窗簾，阻擋輻射熱進屋，採用遮光度90％以上的遮光窗簾尤佳。圖/芮格居家提供

冷氣 省電 電費

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