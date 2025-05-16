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清涼一夏 台北自來水園區「水鄉庭園」5/17開放

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」明天開放。圖／北水處提供
深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」明天開放。圖／北水處提供

炎炎夏日將到，深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」，明天將搶先開放，為夏季揭開清涼序幕。北水處表示，自來水園區門票親民，非夏季期間全票僅需50元、優待票（學生、兒童）25元；7、8月夏季時間全票也只要80元、優待票40元。

北水處指出，「水鄉庭園」戲水區占地約750平方公尺，每年開放約4個月，設施包括兒童溜滑梯、噴泉水柱、高空水瀑等，集娛樂性與清涼感於一身，是市區內少數兼具教育、休閒與親水體驗的場域，每逢假日皆吸引大量親子家庭前來戲水、遊樂。

北水處表示，自民國93年啟用以來「水鄉庭園」已陪伴無數市民走過歡樂童年時光，至今依然是親子家庭暑期回憶的重要景點；園區秉持「提供最潔淨用水」的理念，戲水區每日全面換水，並每2小時進行水質檢測，確保水質安全無虞。同時，戲水後的用水也不浪費，全數回收作為園區周邊工地用水及清潔用途，落實ESG永續環保精神。

北水處指出，園區開放時間為每周二至周日上午9時至下午5時，最後售票時間為下午4時，每周一固定休園。除了戲水設施，園內還有百年古蹟「自來水博物館」及「觀音山蓄水池」等文化景點，透過導覽與展示，讓大小朋友可以一票就可清涼戲水，同時還能深入了解臺北自來水歷史與水資源教育。

此外，臺北市政府於公館地區積極推動「水園區新天地」計畫，以北水處新建之3棟多目標綜合大樓為主軸，明年也將推出全新戶外水樂園「親水庭園」，能提供市民朋友不同的消暑戲水選擇，另整合文化局「臺北文學館」、體育局「運動館」及北水處「好水故事館」，未來在公館地區將帶給市民朋友全新的「水園區新天地」風貌。詳細資訊可電洽(02)8369-5104或上自來水園區網站：https://waterpark.water.gov.taipei/ 及粉絲團https://www.facebook.com/goodwatertaipei/查詢。

深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」，明天開放。圖／北水處提供
深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」，明天開放。圖／北水處提供
深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」，明天開放。圖／北水處提供
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深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」，明天開放。圖／北水處提供
深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」，明天開放。圖／北水處提供
深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」，明天開放。圖／北水處提供
深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」，明天開放。圖／北水處提供
深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」明天開放。圖／北水處提供
深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」明天開放。圖／北水處提供
深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」，明天開放。圖／北水處提供
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