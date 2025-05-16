清涼一夏 台北自來水園區「水鄉庭園」5/17開放

炎炎夏日將到，深受大人小孩喜愛的台北市親水景點自來水園區「水鄉庭園」，明天將搶先開放，為夏季揭開清涼序幕。北水處表示，自來水園區門票親民，非夏季期間全票僅需50元、優待票（學生、兒童）25元；7、8月夏季時間全票也只要80元、優待票40元。

北水處指出，「水鄉庭園」戲水區占地約750平方公尺，每年開放約4個月，設施包括兒童溜滑梯、噴泉水柱、高空水瀑等，集娛樂性與清涼感於一身，是市區內少數兼具教育、休閒與親水體驗的場域，每逢假日皆吸引大量親子家庭前來戲水、遊樂。

北水處表示，自民國93年啟用以來「水鄉庭園」已陪伴無數市民走過歡樂童年時光，至今依然是親子家庭暑期回憶的重要景點；園區秉持「提供最潔淨用水」的理念，戲水區每日全面換水，並每2小時進行水質檢測，確保水質安全無虞。同時，戲水後的用水也不浪費，全數回收作為園區周邊工地用水及清潔用途，落實ESG永續環保精神。

北水處指出，園區開放時間為每周二至周日上午9時至下午5時，最後售票時間為下午4時，每周一固定休園。除了戲水設施，園內還有百年古蹟「自來水博物館」及「觀音山蓄水池」等文化景點，透過導覽與展示，讓大小朋友可以一票就可清涼戲水，同時還能深入了解臺北自來水歷史與水資源教育。