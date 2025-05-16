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台鐵南迴電車線斷落 枋山加祿間火車停駛旅客哀號

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南迴鐵路枋山加祿間電車線斷落，影響列車運行，台東火車站返鄉及出遊旅客受影響，有人到車站才知火車停駛。圖／民眾提供
南迴鐵路枋山加祿間電車線斷落，影響列車運行，台東火車站返鄉及出遊旅客受影響，有人到車站才知火車停駛。圖／民眾提供

南迴鐵路枋山加祿間電車線斷落，影響列車運行，台東火車站返鄉及出遊旅客受影響，有人到車站才知火車停駛，直呼「倒霉透了」。

「只能去大武搭接駁車。」吳姓旅客說，今天回去高雄補過母親節，卻遇到鐵路不通，到家不知道幾點了，真夠倒霉，希望順利幫媽媽慶祝。

立委黃建賓立即與交通部及台鐵聯繫初步因應方式大武至枋寮間已啟動公路接駁，台東鄉親若要搭火車前往屏東、高雄方向，可至大武站下車後轉乘接駁車至枋寮站，再換乘火車。

另由於台鐵預估影響時間到晚上7點，黃要求台鐵及交通部加開公路接駁車輛，並在安全許可下，協助調度枋寮站往屏東高雄方向、大武站往北方向之列車，以及開放站票，以利協助民眾疏運。

至於賠償部分，台鐵初步說明，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

台東火車站表示，目前708、386、324次停駛，區間車可到大武，再搭接駁車往枋寮，影響旅客數約1200人次。

南迴鐵路枋山加祿間電車線斷落，影響列車運行，台東火車站返鄉及出遊旅客受影響，有人到車站才知火車停駛。圖／民眾提供
南迴鐵路枋山加祿間電車線斷落，影響列車運行，台東火車站返鄉及出遊旅客受影響，有人到車站才知火車停駛。圖／民眾提供

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