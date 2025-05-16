博物館日系列活動 新北瑞芳黃金博物館好禮活動樂不停

想一窺博物館日常，更加了解博物館在做什麼嗎?新北市黃金博物館將於5月17日至18日推出博物館日系列活動，有「礦山健走趣學習單」、「低碳得好禮」、「館館合作行動書車展演」及藝文表演等豐富精彩的活動，5月18日更可免費參觀各館舍。歡迎民眾走進金瓜石，探究礦業歷史、體驗文化魅力。

黃金博物館館長林文中表示，5月18日為「國際博物館日」，目的在於喚起大眾對博物館在文化傳承、教育推廣與社會參與的認識。黃金博物館作為臺灣少數以礦業文化為主題的博物館，始終以傳承在地記憶與推廣礦業文化為己任。

今年黃金博物館透過各種多元有趣的活動，期盼讓更多民眾走進金瓜石、認識黃金博物館的不同面貌。同時響應永續發展目標，推廣綠色旅遊理念，以友善環境的方式體驗礦山文化。

今年黃金博物館於5月17日、18日推出一系列博物館日活動，其中「礦山健走趣學習單」，民眾可至遊客中心領取學習單，依序至各館舍完成挑戰後，即可至金屬工藝館兌換精美小禮；「集章贈好禮」以黃金博物館DM集齊紀念章，並將照片上傳至黃博FB粉絲專頁「集章贈好禮抽獎留言區」，就有機會抽中「文化體驗探險卡牌組」1份。

另外「低碳得好禮」鼓勵民眾綠色旅遊，凡至金屬工藝館出示環保杯，即可參加摸彩，有機會將精美禮物帶回家。此外，5月17日遊客服務中心前有「館館合作行動書車展演」，提供移動閱讀服務，讓民眾閱讀礦山。