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奧運銅牌拳擊女將黃筱雯擔任一日店長 推廣養生粽做公益

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄長庚醫院附設湖畔咖啡屋庇護工場今天舉辦養生粽公益活動，邀請奧運銅牌拳擊女將黃筱雯（中）擔任一日店長。圖／高雄長庚提供
高雄長庚醫院附設湖畔咖啡屋庇護工場今天舉辦養生粽公益活動，邀請奧運銅牌拳擊女將黃筱雯（中）擔任一日店長。圖／高雄長庚提供

迎接端午節，高雄長庚醫院附設湖畔咖啡庇護工場今邀奧運銅牌拳擊女將黃筱雯擔任一日店長，推廣庇護工場員工製作的養生粽禮盒，邀請民眾藉由節慶送禮做公益，為端午佳節增添更多溫暖與意義。

在湖畔咖啡屋庇護工場工作的員工小紫，總是面帶溫暖笑容，難以讓人聯想到她長年與思覺失調症奮戰的歷程，十年前進入湖畔咖啡屋接受職業訓練，從飲品調製到推餐車銷售，全心投入，逐步累積經驗，她說，已學會與疾病和平共處，專注投入眼前工作，生活變得更加充實。

高雄長庚執行副院長藍國忠表示，高雄長庚醫院湖畔咖啡屋庇護工場自民國97年成立至今，提供身心障礙庇護員工完善且優質的職業重建環境，幫助身心障礙者回歸社會，實踐社會公益理念。

目前工場共有14名身心障礙員工從事庇護性就業，接受完善精神醫療，結合職業訓練與職業重建服務，透過專業且多元的工作技能培訓，培養自立生活能力，提升自我價值與社會參與。

奧運銅牌拳擊選手黃筱雯今天受邀擔任一日店長，並與庇護員工一起製作健康養生粽，更透過趣味有獎徵答與現場民眾互動，氣氛熱烈溫馨。

黃筱雯分享，運動生涯一路以來不斷克服挑戰與挫折，從不輕易放棄，庇護工場員工和她一樣擁有運動家不放棄精神，勇敢地面對生命挑戰，讓人敬佩。

高雄長庚說明，湖畔咖啡屋每年肉粽都是採用高纖維五穀與蕎麥食材，能促進腸胃蠕動，提供豐富的維生素與抗氧化成分，健康又美味，今年全新研發的健康養生粽系列，包含「五穀健康粽」、「蕎麥健康粽」及「五穀健康素粽」三款產品，都由庇護員工用心製作，讓購買養生粽傳遞節慶祝福，更是對庇護性就業及公益的實際支持。

端午節將至，高雄長庚醫院附設湖畔咖啡屋庇護工場今天舉辦養生粽公益活動。圖／高雄長庚提供
端午節將至，高雄長庚醫院附設湖畔咖啡屋庇護工場今天舉辦養生粽公益活動。圖／高雄長庚提供
迎接端午節，高雄長庚醫院附設湖畔咖啡屋庇護工場今天舉辦養生粽公益活動。圖／高雄長庚提供
迎接端午節，高雄長庚醫院附設湖畔咖啡屋庇護工場今天舉辦養生粽公益活動。圖／高雄長庚提供

咖啡 庇護工場 長庚

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