血被偷走了？中年婦洗腎易頭暈 確診鎖骨下動脈竊血症候群

彰化縣年屆半百的呂姓婦人洗腎多年，把經常頭暈當成洗腎必然發生的症狀，半年多前因洗腎血流量不足，求醫診治才知罹患少見鎖骨下動脈竊血症候群，經導管微創血管成型術和放置支架，呂婦再也不頭暈。

員榮醫療體系員榮醫院心臟外科賴金湖今表示，呂姓患者曾頭暈多年，求醫診治不得其解，誤以為是洗腎後遺症也就不以為意，因洗腎需在左側上臂安置一個人工血管，呂婦近年洗腎血流一直不足，半年多前請他醫治。

經超音波檢查，發現呂婦腋下靜脈狹窄，在門診進行氣球擴張的血管成形術打通洗腎瘻管。不過瘻管打通後，她的血流仍非常微弱，動脈壓力很低，賴金湖詢問呂婦身體還有何不舒服，希望找出原因。

呂婦答稱，平常容易頭暈，活動量越大就越暈，當下賴金湖推測可能是鎖骨下動脈竊血症候群，即安排血管攝影，果然呂婦鎖骨下動脈開口處幾乎完全阻塞，安排第二次血管治療，先用導絲從下方穿越血管阻塞處，再導入氣球進行擴張，血管被氣球擴張後仍有部分殘存狹窄及鈣化，就再放置支架把整個阻塞部位撐開。

賴金湖說，人體頭部血液分別由左右兩側的頸動脈、脊椎動脈供應，鎖骨下動脈血液會分流到脊椎動脈，當鎖骨下動脈阻塞時，左手血流無法順利通過，會從脊椎動脈將血流「偷」給左手，當手部活動越頻繁，從脊椎動脈「偷」來的血流就越多，導致頭部供血減少，病人就會感到頭暈。

鎖骨下竊血症候群易發生在糖尿病、高血壓、高血脂等患者，男性高於女性，因都以右手量血壓，從未用左手量血壓，若比對雙手血壓，可發差距超過30 mmHg，賴金湖建議民眾換手臂量血壓，若伴隨有手無力、頭暈，應就醫進一步檢查。