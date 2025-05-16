台鐵枋山段電線斷落影響9班次列車 大批遊客困車站

今日下午2時24分台鐵8778次列車行經枋山、加祿間路段Ｋ11＋350處單線區間時，發現電車線主吊線斷落，無法供電。目前該區間路線暫時雙向不通，預估影響時間到晚上7時，影響9列次班車，事故原因仍由台鐵營運安全處調查中。

事發後台鐵成立一級應變小組，隨即時起動台東大武至屏東枋寮間的公路接駁，並通知電力單位查看。電力維修車下午3時17分至加祿站待命前往搶修，救援機車下午3時25分到達現場救援。

大批遊客行程遭延誤擠在枋寮車站，只能無奈改搭接駁車。林姓旅客表示，他本要搭火車回台東，沒想到發生這種事，改搭接駁車回鄉恐怕車程要多一小時。