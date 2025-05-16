記性差？營養師分享3種「護腦食物」防失智：讓大腦逆齡

現代人壓力大，再加上飲食、生活習慣等影響，進而導致一些人出現失智的徵兆。營養師薛曉晶在臉書傳授正確飲食，並分享3種「護腦食物」，教大家多攝取含有多酚等抗氧化食物，讓大腦能夠成功「逆齡」。

薛曉晶在臉書「營養師媽媽曉晶的生活筆記」提到，依據國外文獻指出，多酚類化合物具有強效抗氧化與抗發炎功能，能夠保護神經細胞、維持神經可塑性，是預防神經退化性疾病的重要天然物質。此外，研究也證實，多酚干預措施與認知功能的提升密切相關，包括改善記憶、注意力與反應速度等。

至於該吃哪些食物才能讓大腦「逆齡」？薛曉晶也分享「護腦3寶」：綠茶、藍莓、黑巧克力。

綠茶（兒茶素）：降低自由基對腦部的傷害，建議每天1–2杯無糖熱綠茶。 藍莓（花青素）：促進神經傳導與保護腦部血管，建議當作早餐水果或優格配料。 黑巧克力（可可多酚）：促進腦部血流，選擇70%以上純度，每日1–2小塊即可。

薛曉晶還教大家三餐護腦餐單範例：

早餐：燕麥＋堅果＋無糖綠茶 → 提升專注力。 午餐：烤鮭魚＋藍莓堅果沙拉＋糙米飯 → 抗發炎、穩定能量。 晚餐：薑黃炒蛋＋番茄炒深綠葉菜＋黑巧克力優格 → 抗氧化又助眠。

薛曉晶表示選對食物、調整飲食，不僅能幫助減少腦霧感、提升記憶力，還能讓人從「忘東忘西」的生活回到神清氣爽的狀態。