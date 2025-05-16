故宮國寶首度跨海澎湖 17日起展出肉形石等文物

澎湖縣政府與國立故宮博物院合作推出「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，17日起在澎湖生活博物館展出「肉形石」等15件珍貴典藏，讓當地民眾一睹跨越時空文化盛會。

「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，今天下午由澎湖縣長陳光復與故宮博物院院長蕭宗煌等人主持開幕儀式，共同宣佈故宮國寶聚澎湖特展5月17日正式在澎湖生活博物館展出，展期將持續至8月17日止，現場並有專人導解說，其中「玉魚」珍貴古文物，還是首次對外展出。

陳光復表示，澎湖自古以來是東亞海上貿易航運的樞紐，更是引領大航海時代的先驅之一，今年配合故宮百年院慶，故宮「肉形石」等國寶首度出海，選定在澎湖展出3個月，是何等榮幸，大家要把握這難得機會，到澎湖來欣賞與「翠玉白菜」齊名的「肉形石」等國寶。

蕭宗煌表示，故宮今年適逢百年院慶，首度渡洋推出「故宮國寶出遊去」，與澎湖在大航海時代的出水文物相契合，展出故宮最高等級的珍貴文物，真正落實「文化平權」與「數位共創」等理想。

澎湖縣政府表示，「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」展，區分有「八方會聚」與「國寶環列」等2大單元，其中文物展由人氣國寶「肉形石」、「鬥彩雞缸杯」、「右旋白螺」、「玉魚」、「王龍紋盤」等15件珍貴文物，其中「玉魚」還是故宮首度對外展出，並結合澎湖在地豐富的水下考古文物、生物及重要古蹟，呈現大航海時代澎湖的關鍵地位與多元文化交流。

數位展以「黑水溝的引航者-故宮國寶」，運用數位技術打造全新沉浸式體驗，包括有「海圖：紙上行舟」、「航行：海不揚波」、「燈塔：燃燈百年」等；還有「沈有容諭退紅毛番碑」等，真正讓故宮國寶「走出故宮，看見澎湖」，也讓世界「看見澎湖，走進歷史」。