快訊

藝人閃兵案延燒！陳零九逃兵被罵翻 刪光貼文宣布「中止活動」

立院藍白聯手 「反廢死」公投案闖關成功

獨／威廉閃兵不只停3節目 第4個若喊卡「月少50萬將斷炊」

故宮國寶首度跨海澎湖 17日起展出肉形石等文物

中央社／ 澎湖縣16日電
人氣國寶〈清 肉形石〉將在此次「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」展出。圖／故宮提供
人氣國寶〈清 肉形石〉將在此次「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」展出。圖／故宮提供

澎湖縣政府與國立故宮博物院合作推出「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，17日起在澎湖生活博物館展出「肉形石」等15件珍貴典藏，讓當地民眾一睹跨越時空文化盛會。

「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，今天下午由澎湖縣長陳光復與故宮博物院院長蕭宗煌等人主持開幕儀式，共同宣佈故宮國寶聚澎湖特展5月17日正式在澎湖生活博物館展出，展期將持續至8月17日止，現場並有專人導解說，其中「玉魚」珍貴古文物，還是首次對外展出。

陳光復表示，澎湖自古以來是東亞海上貿易航運的樞紐，更是引領大航海時代的先驅之一，今年配合故宮百年院慶，故宮「肉形石」等國寶首度出海，選定在澎湖展出3個月，是何等榮幸，大家要把握這難得機會，到澎湖來欣賞與「翠玉白菜」齊名的「肉形石」等國寶。

蕭宗煌表示，故宮今年適逢百年院慶，首度渡洋推出「故宮國寶出遊去」，與澎湖在大航海時代的出水文物相契合，展出故宮最高等級的珍貴文物，真正落實「文化平權」與「數位共創」等理想。

澎湖縣政府表示，「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」展，區分有「八方會聚」與「國寶環列」等2大單元，其中文物展由人氣國寶「肉形石」、「鬥彩雞缸杯」、「右旋白螺」、「玉魚」、「王龍紋盤」等15件珍貴文物，其中「玉魚」還是故宮首度對外展出，並結合澎湖在地豐富的水下考古文物、生物及重要古蹟，呈現大航海時代澎湖的關鍵地位與多元文化交流。

數位展以「黑水溝的引航者-故宮國寶」，運用數位技術打造全新沉浸式體驗，包括有「海圖：紙上行舟」、「航行：海不揚波」、「燈塔：燃燈百年」等；還有「沈有容諭退紅毛番碑」等，真正讓故宮國寶「走出故宮，看見澎湖」，也讓世界「看見澎湖，走進歷史」。

國寶 國立故宮博物院 澎湖縣

延伸閱讀

澎湖漁船多漁民盼外垵村設置製冰廠 縣府回應了

澎湖東吉民生垃圾半年未清 府會考察縣長允諾解決

故宮國寶聚澎湖特展開箱 肉形石搶先看

澎湖花火節史努比無人機停演惹民怨 逼得縣府改口了

相關新聞

台鐵枋山至加祿電車線斷落雙向不通 啟動公路接駁

台鐵公司今天表示，下午枋山至加祿間發現電車線主吊線斷落，目前此區間路線暫時雙向不通，已立即在大武至枋寮間啟動公路接駁

台鐵枋山段電線斷落影響9班次列車 大批遊客困車站

今日下午2時24分台鐵8778次列車行經枋山、加祿間路段Ｋ11＋350處單線區間時，發現電車線主吊線斷落，無法供電。目前...

中研院推出 AI 聲音導覽 「開放博物館」用耳朵就可以逛

你有想過，AI視角下的廟會、愛情、兒童是什麼樣的聲音嗎？中央研究院數位文化中心連續六年響應518國際博物館日，114年推...

端午3天連假 台61線竹南、後龍封閉6處平面路口

端午連續假期自5月30日至6月1日共計3天，公路局苗栗工務段預估西濱快速道路（台61）連假期間將湧現大量車潮，連假期間將...

故宮國寶首度跨海澎湖 17日起展出肉形石等文物

澎湖縣政府與國立故宮博物院合作推出「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，17日起在澎湖生活博物館展出「肉形石」等...

金門搶攻郵輪跳島商機 攜手旅遊業者打造新亮點

為拓展金門觀光市場並深化旅遊產業合作，金門縣政府與中華民國旅行商業同業公會全國聯合會攜手合作，全聯會理事長吳盈良昨日率全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。