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客運自撞 觀光署：若外籍旅客求助可提供聯繫管道

中央社／ 台北16日電

1輛國光客運今天凌晨在桃園國際機場第一航廈客運巴士站出口處發生自撞，多名外籍旅客受傷。觀光署表示，目前外籍旅客都出院，旅客若主動求助，觀光署可提供相關聯繫管道。

今天凌晨1時35分發生國光客運1819路線（台北－桃園國際機場）在桃園國際機場第一航廈客運巴士站出口處發生自撞事故，造成多人受傷，其中包含多名外籍旅客。

交通部觀光署表示，外籍旅客經送醫治療後目前均已出院，經瞭解旅客並非旅行團，應是自由行，由於涉及個資問題，無法直接聯繫、瞭解旅客後續行程。

不過，觀光署強調，若有外籍旅客主動求助，會提供相關聯繫管道協助。

針對這起客運自撞事故，交通部公路局台北區監理所除了上午派人至國光客運及其五股車場進行安全管理查核外，下午再度發布新聞稿更新查核情形。

駕駛人工時部分，台北區監理所表示，駕駛人今天至事故發生時駕駛時間約15分，事發前2日執勤狀況為5月14日休假，5月15日上班，事發時駕駛於起步後直行並於過彎時，疑未注意車前狀況撞上前方圍牆，但詳細原因仍待警方進一步查證確認。

台北區監理所表示，若業者對於車輛或駕駛人未善盡管理責任有相當因果關係者，將依規定進行處分。

台北區監理所指出，將持續輔導強化國光客運人車安全管理措施，以確保其車輛行車安全，後續還將要求國光客運主動再次向駕駛宣導行車駕駛應注意事項，並重視車輛及駕駛人管理，確實依公路法及汽車運輸業管理規則加強管理及定期辦理教育訓練，同時應督促所屬駕駛員恪遵道路交通安全規則行駛，以降低公司營運風險，確保大眾交通安全。

國光客運 觀光署

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