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男子喘加腳腫四處求醫無效 A型主動脈剝離險猝死

中央社／ 台北16日電

1名37歲男子長達3個月喘不停、腳腫，四處求醫卻未見好轉，輾轉到台北榮總全人整合醫學科診斷，才發現是A型主動脈剝離併發重度主動脈瓣逆流，差點可能心臟衰竭猝死。

A型主動脈剝離為極度致命的急症，台北榮民總醫院心臟外科醫師陳泰位今天透過新聞稿說明，能活著到醫院的僅約1/3，而這1/3中，多數無法撐過3個月。

37歲的江姓男子是幸運在鬼門關前救回一命的個案，他回憶當時就醫過程仍心有餘悸，直呼：「我只是喘跟腳腫，怎麼差點就沒命了？」長達3個月感到呼吸困難、雙腳腫脹，起初至診所診治未見改善，2025年2月初到台北榮總急診，經全人整合醫學科收治。

台北榮總全人整合醫學科醫師曾致學表示，當時江姓男子生命徵象雖然無明顯異常，但臨床評估仍不尋常，就在住院數小時內，以臨床重點式超音波（POCUS）進行床邊檢查，這才發現罹患A型主動脈剝離，伴隨嚴重主動脈瓣逆流與心衰竭徵象，情況十分危急。

曾致學說，當下立刻會同外科醫師評估緊急手術治療，手術歷經十幾個小時，術後更需以葉克膜（ECMO）與主動脈內氣球幫浦（IABP）穩定循環。

即便手術成功但後面還有挑戰，曾致學表示，因病患住院期間歷經反覆感染、心律不整與呼吸器依賴，在醫療團隊悉心照護與多次跨科合作下，逐步康復，住院1個多月後，終於順利拔除呼吸器並平安出院。

陳泰位提醒，江姓病患能夠即時被診斷並成功接受手術，相當罕見且珍貴，呼籲民眾若發現有急性胸痛、胸悶、呼吸喘、下肢水腫等症狀，應盡早就醫，以免延誤病況。

手術 醫學 醫師

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