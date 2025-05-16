中研院推出 AI 聲音導覽 「開放博物館」用耳朵就可以逛

你有想過，AI視角下的廟會、愛情、兒童是什麼樣的聲音嗎？中央研究院數位文化中心連續六年響應518國際博物館日，114年推出「尋聲覓音」活動，首度透過AI聲音導覽系統，讓民眾只需一指點選，即可隨機播放聲音藏品，超過兩萬筆聲音資料，涵蓋廟會、山歌、自然生態等。此次策展更有部分限定語音導覽，邀請民眾「聽」博物館。

中研院院長廖俊智表示，AI不僅促進科學研發，更改變文化典藏的詮釋方式。「聲覓」系統的推出，正是具體展現科技與人文的結合。而本次AI導覽的推出，也呼應國際博物館日的年度主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」。

中研院指出，共推出八檔跨領域數位展覽，涵蓋科學與人文主題，部分展覽配合「尋聲覓音」活動加入聲音導覽。在科學領域方面，《森林的絨毯》探索苔蘚與地衣的微觀世界；《恆星寶寶與他灑滿有機分子的塵埃漢堡》從天文角度描繪生命起源的科學想像。人文領域方面，《川西地區史前文明探尋》以及《商代青銅器學院》結合數位敘事與線上虛擬講師「商王后妲己」，讓古文明不再艱澀難懂；《台灣與冷戰：檔案特展》則以珍稀史料回望時代風雲。

此外，《台灣原住民族文化展》與《台灣漢人民間信仰》兩項常設展也全面數位化，打造沉浸式的導覽體驗。《南方．島嶼．人文》將檔案、短片與環境聲音融合，重新呈現台灣歷史記憶。

中研院還提到，院方將以「平台而非典藏者」的角色，鼓勵公、私機構與個人藏家共同授權上架，國立台灣博物館自然影像典藏網以及國家電影及視聽文化中心「台灣影視聽數位博物館」藏品，多可讓民眾自由下載平台的影像與聲音資源，標示來源後即可合法使用，落實藏品的共享與近用。

今年三大亮點內容首次公開，包括：國立台灣博物館推出《自然影像典藏網》，開放近400幅公眾授權影像，展現花粉的細節之美；國家電影及視聽文化中心數位博物館，釋出2000筆歷史新聞影片與台灣新電影運動40週年訪談資料；以及「原住民部落傳統農耕知識與飲食文化典藏網」完整記錄原住民族農耕與飲食文化，展現台灣原住民族文化的多樣性。而台北陽明教養院攜手臺北孔廟策畫的《轉角遇見孔子》，以畫作與六藝創作幽默詮釋儒家思想。

中研院數位文化中心召集人陳熙遠表示，博物館數位轉型已成趨勢，今年透過與中華民國博物館學會合作，可見許多館所積極運用開放博物館策畫線上展，讓受限於時間與空間的展覽得以重現。在「尋聲覓音」的帶領下，聲音不再只是展覽的背景，也為博物館未來開啟了嶄新的想像，歡迎民眾上「開放博物館」平台網頁，體驗用耳朵逛博物館。

開放博物館「尋聲覓音」活動專頁：https://openmuseum.tw/museumday2025；開放博物館官網：https://openmuseum.tw/