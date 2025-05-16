手部動越頻繁頭越暈 女患鎖骨下動脈竊血症候群

一名中年女子手部活動越多頭越暈，原以為是洗腎後遺症，後來因洗腎血流量不足求助心臟外科醫師，藉由血管攝影診斷出鎖骨下動脈竊血症候群，經手術及支架置放才改善多年頭暈症狀。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖今天透過新聞稿表示，此洗腎患者左側上臂有人工血管，近年手部活動越多，頭就越暈，四處求醫卻無法好轉，她以為是洗腎後遺症就未再理會。

半年前這名患者因洗腎血流量不足求助賴金湖，但打通洗腎瘻管後，動脈壓力仍很低，加上其長期頭暈，經血管攝影確定是鎖骨下動脈竊血症候群。

賴金湖說，頭部血液分別由前方兩側頸動脈及後方脊椎動脈供應，正常血流方向是由心臟向遠端流動，但鎖骨下動脈竊血症候群患者因鎖骨下動脈近端阻塞，因此向左側腋下動脈及左側椎動脈血流量不足。

賴金湖指出，如遇手部劇烈活動，左側鎖骨下動脈供應的血流量不夠，會發生左側椎動脈血液逆流供應左手所需血量，即稱為竊血症候群；因左側椎動脈原本是供應腦幹、小腦及部分大腦，一旦血流量下降會造成頭部缺血，患者會出現頭痛、頭暈等症狀。

醫師替患者安排血管治療，並放置支架撐開阻塞部分，動脈血流即恢復順暢，改善其頭暈症狀及生活品質。

賴金湖表示，建議一般民眾偶爾量測雙手血壓，若差距20毫米汞柱（mmHg）以上需注意，超過30毫米汞柱（mmHg）代表可能有嚴重阻塞。如伴隨手部無力與頭暈，也要高度懷疑是鎖骨下動脈竊血症候群，可至心臟外科門診檢查。