醫美詐騙又有新招 ！「山寨版」鳳凰電波假冒話術大公開，醫揭「防偽3招」保權益

戲劇女神林心如代言的鳳凰電波，是醫美市場的明星指標療程，超有感逆齡的效果讓消費者趨之若鶩。然而，近期卻出現不肖業者打著鳳凰電波認證診所的招牌，透過假網站招攬顧客施打假貨，甚至還模仿原廠所宣導的防偽步驟，試圖魚目混珠，至今受害者不計其數，促使醫界站出來呼籲消費者：留意山寨陷阱，保障自身權益！

台中/二林四季診所總院長 黃勇學醫師教導民眾鳳凰電波「防偽3招」。 圖／葉騰豪 提供

詐騙手法層出不窮，究竟民眾該如何辨明正身？台中/二林四季診所總院長黃勇學醫師表示，鳳凰電波原廠合法正貨儀器、探頭，只有「原廠認證診所」才有，如果聽到業者介紹產品為「平行輸入」、「水貨」、「廠商租賃儀器」、「配合原廠合作租機方案」……，這些通通都是假的！

鳳凰原廠並沒有與非認證機構有任何型式的合作，只有官網上的認證診所才能放心，機器探頭為合法正貨來源。

甚至，因為鳳凰電波療程太夯，還有詐騙集團會假冒認證診所的名義，在IG、FB發布廣告吸客，或謊稱是原廠尋找合作MODEL，祭出便宜折扣價，也有無良業者為了省成本，會收購原本來應該丟棄的使用過探頭，進行破解改造、二次使用，建議消費者在施打前，務必睜大眼睛，切勿被低價吸引，而使用來路不明的儀器、探頭，輕則效果不好白花錢，重則會有副作用。

醫美詐騙套路五花八門，醫呼籲民眾切莫因小失大。 圖／葉騰豪 提供

市面上標榜電波拉皮的儀器眾多，究竟鳳凰電波具備哪些獨一無二的特性，讓不肖商人難以取代、只能假冒？黃醫師指出，很多機器外觀看起來一樣，效果卻有天壤之別。美國鳳凰電波是所有非侵入性電波拉皮的原創者，自2002年第一代上市以來，已累積了70項獨家專利技術，能客製化、穩定地輸出能量，安全有效地達到緊實、澎潤、拉提等效果。市面上有許多類似產品，因缺乏專利技術，只能達到短時間假性緊緻的效果，沒辦法真的讓膠原蛋白收縮。

此外，鳳凰電波除了儀器本身有專利保障，探頭也是關鍵。為確保安全性和效果，鳳凰電波的探頭屬於一次性醫療耗材，若使用仿冒或回收的探頭，有可能會因為能量傳輸不穩暴衝，或薄膜經過改造被破壞，造成燙傷等憾事。黃醫師提醒民眾：「原廠認證診所除了使用原廠正貨、合法的機器和探頭，操作的醫師也都有經過完整扎實的培訓，同時機器會定期保養，安全性與效果也因此更具保障 。」

鳳凰電波公告僅於原廠認證診所合作，民眾可於官網查詢，非認證機構機器探頭來源不明，民眾千萬要小心。 圖／葉騰豪 提供

醫美詐騙手法日新月異，民眾該如何提高警覺、破解陷阱？黃醫師提供自保3 步驟：

【步驟1】至鳳凰電波官網查詢，確認施作的診所是否為「原廠認證診所」。

千萬不要去機器探頭來源不明的非原廠認證機構，避免風險。

【步驟2】施打前，當面拆封全新探頭包裝，並確認儀器及探頭包裝上是否有雷射防偽標籤。

【步驟3】使用官方LINE相機去掃碼探頭上的QR Code，連結系統驗證辨真偽，確認為原廠正貨才能放心。

民眾掃碼防偽QR Code後，需留意是否確實連結到官方驗證網頁。 圖／葉騰豪 提供

黃醫師強調，第三步是最重要的，鳳凰電波每一個探頭上都一個獨一無二的防偽標籤，就像身份證一樣可以進行認證，現在已有不肖商人以假亂真，製作假QR code，消費者使用手機掃碼後，需留意是否連結到官方驗證網頁，才能確認探頭是為第一次使用的原廠正貨。

愛美之心人皆有之，在追求美麗的同時，也要聰明避雷，千萬別拿面子開玩笑！選擇原廠認證的診所、值得信賴的醫師，並透過辨識原廠「3步驟」安全把關，才能讓每一次變美之旅都安心無憂！