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熱量赤字不是唯一？營養師：慢性食物過敏也會讓減脂卡關

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師Feibi提醒，減脂不只要注意熱量赤字。 示意圖／ingimage
營養師Feibi提醒，減脂不只要注意熱量赤字。 示意圖／ingimage

減肥又失敗？營養師Feibi在Instagram提醒，減脂失敗問題可能不是只有「熱量赤字」這麼簡單！減脂卡關的原因還有以下四種，雖然想要減肥熱量赤字絕對是第一步，但還要記得改善其他身體狀況才能讓減脂效率提高！

一、慢性食物過敏

Feibi表示有些食物不會讓人直接起過敏反應，卻會導致身體慢性發炎或是腸道不適等等。慢性發炎會干擾胰島素敏感性，還有影響瘦體素的功能，進而影響我們的食慾，還有減脂效率。

不僅如此，發炎還會讓壓力荷爾蒙皮質醇升高，皮質醇過高會促進脂肪堆積，特別是腹部脂肪。如果長期食用會讓自己慢性過敏的食物，長期下來可能更容易水腫、疲勞瘦不下來，所以排除身體不耐的食物有助於改善慢性發炎和腸道功能，Feibi表示非常鼓勵大家抽空可以檢測自己會慢性過敏的食物！

二、壓力、睡眠

壓力與睡眠品質也會影響減脂效率，壓力會分泌皮質醇，雖然短期上升具有保護的作用，但如果長期皮質醇過高會導致脂肪堆積，尤其是腹部脂肪，另外也會抑制肌肉的合成，增加肌肉流失的風險，整體就會降低基礎代謝率，造成人更想吃高熱量的低營養食物。再加上壓力會讓血清素降低，人會更容易情緒性進食。

Feibi提醒，壓力也會進一步影響睡眠品質，而人體只有在深層睡眠時才會分泌大量生長激素，幫助脂肪燃燒、肌肉修復，所以千萬別小看壓力跟睡眠。

三、荷爾蒙失調

Feibi指出女性的荷爾蒙失調也會影響減脂效率，讓人更容易水腫、脂肪堆積，還有情緒性進食。

四、甲狀腺低下

Feibi表示甲狀腺有調節新陳代謝的功能，如果功能低下可能會影響減脂效率！

減重 營養師

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