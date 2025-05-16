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台鐵枋山-加祿間電車線斷落　該區間路線雙向不通

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

台鐵今午在枋山＝加祿間發生電車線主吊線斷落，目前該區間路線暫時雙向不通。至於事故原因目前由營運安全處調查中。

台鐵表示，此事發生時間為今14時24分，發生地點是8778次(試運轉)行經枋山＝加祿間（Ｋ11＋350處）發現電車線主吊線斷落，目前該區間路線暫時雙向不通。受損狀況包括電車線斷落，無法供電，單線區間不通。

台鐵緊急啟動應變措施，包括即時起大武=枋寮間啟動公路接駁，已通知電力單位查看，14:30起成立公司本部一級應變小組。電力維修車15:17已至加祿站待命前往搶修，救援機車15:25到達現場救援。

台鐵表示，本次事故預估至19時止，影響9列次、1,000分。對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，臺鐵公司深致歉意。

台鐵

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