台中一中商圈周邊停電27秒 台電指輸電線路異常

台中北區一中商圈與西區周邊，今天上午突然短暫停電約27秒，目前已全數復電。台電公司表示，經調查輸電線路異常，案發原因仍持續調查釐清，避免類似狀況再發生。

台電公司台中區處今天透過文字稿表示，上午11時16分獲報停電通報，停電約27秒，都已全數復電，經調查造成線路瞬跳原因為輸電線路（屬配電線路的上游）異常。

台電說明，由於此次瞬跳約27秒，台電供電網路複雜，詳細戶數暫時難統計，停電範圍包括北區三民路三段、五權路、健行路、育德路、學士路；中區成功路、中華路一與二段；西區民權路、民生路一帶。案發原因仍持續調查釐清，避免類似狀況再發生。

有網友在社群網站分享表示，今天到台中北區中友百貨消費，近中午突然發生停電，但沒多久就復電，百貨公司營運未受影響。