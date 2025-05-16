快訊

藝人閃兵案延燒！陳零九逃兵被罵翻 刪光貼文宣布「中止活動」

立院藍白聯手 「反廢死」公投案闖關成功

獨／威廉閃兵不只停3節目 第4個若喊卡「月少50萬將斷炊」

台中一中商圈周邊停電27秒 台電指輸電線路異常

中央社／ 台中16日電

台中北區一中商圈與西區周邊，今天上午突然短暫停電約27秒，目前已全數復電。台電公司表示，經調查輸電線路異常，案發原因仍持續調查釐清，避免類似狀況再發生。

台電公司台中區處今天透過文字稿表示，上午11時16分獲報停電通報，停電約27秒，都已全數復電，經調查造成線路瞬跳原因為輸電線路（屬配電線路的上游）異常。

台電說明，由於此次瞬跳約27秒，台電供電網路複雜，詳細戶數暫時難統計，停電範圍包括北區三民路三段、五權路、健行路、育德路、學士路；中區成功路、中華路一與二段；西區民權路、民生路一帶。案發原因仍持續調查釐清，避免類似狀況再發生。

有網友在社群網站分享表示，今天到台中北區中友百貨消費，近中午突然發生停電，但沒多久就復電，百貨公司營運未受影響。

停電 台電

延伸閱讀

撥補台電 工商團體喊話

卓揆嗆不撥補台電漲民生用電 葛如鈞：不要威脅在野黨

大熱天變壓器故障左營721戶下午停電 經搶修全復電

變壓器故障影響高雄左營721戶 目前仍有68戶斷電

相關新聞

台鐵枋山至加祿電車線斷落雙向不通 啟動公路接駁

台鐵公司今天表示，下午枋山至加祿間發現電車線主吊線斷落，目前此區間路線暫時雙向不通，已立即在大武至枋寮間啟動公路接駁

台鐵枋山段電線斷落影響9班次列車 大批遊客困車站

今日下午2時24分台鐵8778次列車行經枋山、加祿間路段Ｋ11＋350處單線區間時，發現電車線主吊線斷落，無法供電。目前...

中研院推出 AI 聲音導覽 「開放博物館」用耳朵就可以逛

你有想過，AI視角下的廟會、愛情、兒童是什麼樣的聲音嗎？中央研究院數位文化中心連續六年響應518國際博物館日，114年推...

端午3天連假 台61線竹南、後龍封閉6處平面路口

端午連續假期自5月30日至6月1日共計3天，公路局苗栗工務段預估西濱快速道路（台61）連假期間將湧現大量車潮，連假期間將...

故宮國寶首度跨海澎湖 17日起展出肉形石等文物

澎湖縣政府與國立故宮博物院合作推出「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，17日起在澎湖生活博物館展出「肉形石」等...

金門搶攻郵輪跳島商機 攜手旅遊業者打造新亮點

為拓展金門觀光市場並深化旅遊產業合作，金門縣政府與中華民國旅行商業同業公會全國聯合會攜手合作，全聯會理事長吳盈良昨日率全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。