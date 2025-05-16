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華信航班發動機外罩上掀急返航 民航局調查

中央社／ 台北16日電
華信航空公司AE301航班原訂16日上午從高雄市飛往金門縣，起飛後因1號發動機外罩上掀，緊急返航，民航局已展開調查。圖／民眾提供
華信航空公司AE301航班原訂16日上午從高雄市飛往金門縣，起飛後因1號發動機外罩上掀，緊急返航，民航局已展開調查。圖／民眾提供

華信航空AE301航班原訂今天上午飛往金門，起飛後由於發動機外罩上掀，緊急返回高雄，民航局已介入調查；華信航空表示，維修人員執行加油任務，未確實關閉發動機整流罩。

根據交通部民用航空局發布新聞稿，華信航空股份有限公司ATR72-600型B-16853機AE301航班原訂上午7時20分從高雄市飛往金門縣，在高雄機場起飛後，1號發動機外罩上掀，航機回航在7時40分降落高雄，機上旅客共70人。

華信航空說，當班維修人員執行加油任務，未確實關閉發動機整流罩。

民航局表示，已立即展開調查以確認肇因，要求華信航空檢查受損區域並回報原廠，以評估後續修理程序，修理完成後報民航局確認同意，航機始能放飛，還要求華信進行ATR72全機隊發動機整流罩鎖拴（latch）檢查狀況正常。

民航局 華信 金門

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