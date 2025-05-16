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金門搶攻郵輪跳島商機 攜手旅遊業者打造新亮點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
全聯會理事長吳盈良昨日率全台旅遊業界代表蒞金進行業務考察交流，此次行程展現旅遊業界對金門發展潛力的高度關注，雙方針對「郵輪跳島旅遊」模式進行熱烈討論。圖／縣府提供
全聯會理事長吳盈良昨日率全台旅遊業界代表蒞金進行業務考察交流，此次行程展現旅遊業界對金門發展潛力的高度關注，雙方針對「郵輪跳島旅遊」模式進行熱烈討論。圖／縣府提供

為拓展金門觀光市場並深化旅遊產業合作，金門縣政府與中華民國旅行商業同業公會全國聯合會攜手合作，全聯會理事長吳盈良昨日率全台旅遊業界代表一行44人，蒞金進行業務考察交流，此次行程展現旅遊業界對金門發展潛力的高度關注，並象徵多元行銷與客源導入的重要起點。

金門縣觀光處長許績鑫表示，金門擁有豐富的戰地文化、閩式聚落、自然生態及特色美食，且地理位置得天獨厚，是發展跳島旅遊、郵輪航線與高端定點旅遊的絕佳據點，此次考察團的到訪，不僅有助於提升外界對金門觀光資源的理解，更期待激盪出創新且具市場潛力的旅遊產品。

吳盈良指出，此次代表團涵蓋全台各地旅行公會與多位業界指標人物，具備高度專業與市場敏銳度，透過實地觀察與交流，盼能提出更貼近消費需求、順應旅遊趨勢的規劃構想。

期間雙方針對跳島旅遊、地方特色導入及金門觀光資源活化等議題進行深入討論，特別是「郵輪跳島旅遊」模式引發熱烈迴響，未來若能與澎湖、馬祖等地串聯，可望打造具區域整合特色的海上觀光路線，吸引更多離島旅客。

觀光處也補充，金門縣政府正積極拓展國際市場，包括推動東南亞僑親返鄉尋根、開發國際包機路線等，期盼提升金門在全球觀光市場的能見度與競爭力。同時也善用金門作為兩岸交流樞紐的優勢，秉持友善合作精神，促進兩岸與國際多元旅遊互動。

縣府表示，縣長陳福海上任以來，積極改善觀光基礎設施，提升整體服務品質，致力將金門打造為深具魅力的觀光熱點與兩岸交流的重要平台，讓金門觀光在國內外市場中脫穎而出，帶動在地經濟蓬勃發展。

考察 郵輪 金門

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