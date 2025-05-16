金門搶攻郵輪跳島商機 攜手旅遊業者打造新亮點

為拓展金門觀光市場並深化旅遊產業合作，金門縣政府與中華民國旅行商業同業公會全國聯合會攜手合作，全聯會理事長吳盈良昨日率全台旅遊業界代表一行44人，蒞金進行業務考察交流，此次行程展現旅遊業界對金門發展潛力的高度關注，並象徵多元行銷與客源導入的重要起點。

金門縣觀光處長許績鑫表示，金門擁有豐富的戰地文化、閩式聚落、自然生態及特色美食，且地理位置得天獨厚，是發展跳島旅遊、郵輪航線與高端定點旅遊的絕佳據點，此次考察團的到訪，不僅有助於提升外界對金門觀光資源的理解，更期待激盪出創新且具市場潛力的旅遊產品。

吳盈良指出，此次代表團涵蓋全台各地旅行公會與多位業界指標人物，具備高度專業與市場敏銳度，透過實地觀察與交流，盼能提出更貼近消費需求、順應旅遊趨勢的規劃構想。

期間雙方針對跳島旅遊、地方特色導入及金門觀光資源活化等議題進行深入討論，特別是「郵輪跳島旅遊」模式引發熱烈迴響，未來若能與澎湖、馬祖等地串聯，可望打造具區域整合特色的海上觀光路線，吸引更多離島旅客。

觀光處也補充，金門縣政府正積極拓展國際市場，包括推動東南亞僑親返鄉尋根、開發國際包機路線等，期盼提升金門在全球觀光市場的能見度與競爭力。同時也善用金門作為兩岸交流樞紐的優勢，秉持友善合作精神，促進兩岸與國際多元旅遊互動。

縣府表示，縣長陳福海上任以來，積極改善觀光基礎設施，提升整體服務品質，致力將金門打造為深具魅力的觀光熱點與兩岸交流的重要平台，讓金門觀光在國內外市場中脫穎而出，帶動在地經濟蓬勃發展。