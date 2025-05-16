國光客運撞桃機車道牆致31傷 1日籍旅客仍住院治療

國光客運今凌晨一輛載滿乘客巴士預計從桃園機場出發至台北車站，卻突然在桃機第一航廈客運站出口自撞車道牆，造成31人受傷，包含外籍旅客22人。交通部公路局表示，截至目前，車上除1名日本籍乘客仍在長庚醫院診療外，餘30人經治療後皆已出院。公路局台北區監理所已於今(16)日上午至國光客運公司及其五股車場進行安全管理查核。

公路局指出， 本次事故國光客運公司183-U5 號營業大客車，該車於103年1月出廠，車輛最近一次(114年5月5日)檢驗正常，下次定檢日為114年9月10日，車駕籍均正常，駕駛當日酒測值為0。

有關駕駛人工時部分，公路局台北區監理所表示，張姓駕駛人本日至事故發生時駕駛時間計約15分，事發前2日執勤狀況為5月14日休假，5月15日上班，事發時駕駛於起步後直行並於過彎時，疑未注意車前狀況撞上前方圍牆，惟詳細原因仍待警方進一步查證確認。該所表示倘該業者對於車輛或駕駛人未善盡管理責任有相當因果關係者，將依規定進行處分。

公路局指出，該所進一步表示將持續輔導強化國光客運公司人車安全管理措施，以確保該公司車輛之行車安全，後續亦將要求該公司主動再次向駕駛宣導行車駕駛應注意事項，並重視車輛及駕駛人之管理，確實依公路法及汽車運輸業管理規則加強管理及定期辦理教育訓練，同時應督促所屬駕駛員恪遵道路交通安全規則行駛，以降低公司營運風險，確保大眾交通安全。