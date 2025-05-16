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端午3天連假 台61線竹南、後龍封閉6處平面路口

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
端午3天連假，台61線竹南、後龍路段有6處平面路口及國3竹南匝道將實施北上交管封閉。圖／公路局提供
端午3天連假，台61線竹南、後龍路段有6處平面路口及國3竹南匝道將實施北上交管封閉。圖／公路局提供

端午連續假期自5月30日至6月1日共計3天，公路局苗栗工務段預估西濱快速道路（台61）連假期間將湧現大量車潮，連假期間將封閉竹南至後龍多處路口，禁止橫向車輛通行，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。

尤其是這3天的每天12點至晚間9點，高公局也將封閉位於竹南鎮的國3西濱交流道北向匝道，如要行駛高速公路請往北直行至香山交流道，往濱海地區請繼續直行台61線。

苗栗工務段指出，因應台61全線通車後的連假車潮，針對北上車流，端午3天連假期間，每天上午10點至晚間9點，依時段封閉台61線94K+200竹南垃圾場路口。

同時於5月31日至6月1日止共計2天，每天上午10點至晚間9點，增加封閉台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K+250復興路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路口及台61線101K+300苗11大山腳路口等5處平交路口。

屆時，平交路口封閉將採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。

車道 連假

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