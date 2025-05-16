阿里山林鐵嚴格取締遊客違規行走軌道 半年已11人受罰

阿里山林業鐵路去年7月6日全線通車後，增開嘉義至阿里山往返的列車，常有發現民眾無視安全警示冒險行走軌道，林鐵處去年底起會同警方執行聯合取締已11名違規民眾受罰。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，今天上午派人會同嘉義縣警察局竹崎分局竹崎派出所員警，前往樟腦寮車站至獨立山車站區段執行取締工作，當場發現1名遊客違規行走軌道。

林鐵處說，依據鐵路法第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者將處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。為一人一罰，後續將由竹崎分局函送交通部鐵道局裁罰。

林鐵處表示，自去年12月至今年5月已會同警方執行10次聯合取締，共計11名違規民眾受罰。呼籲請民眾遵守「勿走、勿留、勿進入」軌道的原則，共同維護安全的旅遊環境。