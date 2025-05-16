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不同以往 新冠強勢病毒株變多 台大醫：疫情恐拖逾3個月
國內新冠情升溫，染疫人數破萬，衛福部疾管署預估，疫情將在6月達到高峰。台大醫師指出，目前全球流行病毒株多元，疫情恐呈現「一波未平、一波又起」情況，恐要超過4個月才有機會緩和。新冠疫情重症致死率雖下降，專家仍建議慢性病、癌症病人及中高齡族群，應提高警覺，接種新冠疫苗預防重症。
「全球各地流行病毒株不同，新冠疫情恐要三個月以上才能降溫。」台大醫院小兒部專任主治醫師黃立民說，台灣目前主流病毒株為NB.1.8.1與香港、大陸相同，但美國則有其他病毒株流行，這與過去全球流行病毒株相近的情況不同，恐會導致一隻病毒流行趨緩，下一隻病毒又來，要在二、三個月內緩和恐有難度，建議民眾提高警覺，接種新冠疫苗。
台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，近期新冠住院人數呈上升趨勢，但併發重症病例下降至約30例，新冠確定死亡病例也呈下降趨勢。目前全球主流的流行株仍以JN.1和LP.8.1為主，JN.1的疫苗在防範重症方面仍具有相當的保護力。
陳秀熙表示，目前已難以明確區分本土病例與境外移入病例。由於許多個案可能是在國外感染，返台後再傳染給他人，造成感染源混淆。呼籲免疫力低下的族群，包括慢性病患、癌症病患，及年齡介於 50 到 64 歲的中高齡族群，應提高警覺，尤其若有出國計畫，建議盡早接種 JN.1 疫苗。
疾管署指出，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難，持續胸痛或胸悶，意識不清，皮膚、嘴唇或指甲床發青，無法進食，喝水或服藥，過去24小時無尿或尿量顯著減少，收縮壓小於90毫米汞柱或無發燒情形下，心跳大於每分鐘100次，應立刻就醫。
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