快訊

禍從口出陰影太大！曾國城痛失「一字千金」後首露面：不要再害我

維安忙翻！北市議員怒批副總統臨時出席世壯運開幕蹭黃仁勳

連兩天和科技大咖吃飯！黃仁勳專機抵台 親曝對台灣看法

聽新聞
0:00 / 0:00

不同以往 新冠強勢病毒株變多 台大醫：疫情恐拖逾3個月

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院小兒部專任主治醫師黃立民說，全球各地流行病毒株不同，新冠疫情恐要三個月以上才能降溫。本報資料照片
台大醫院小兒部專任主治醫師黃立民說，全球各地流行病毒株不同，新冠疫情恐要三個月以上才能降溫。本報資料照片

國內新冠情升溫，染疫人數破萬，衛福部疾管署預估，疫情將在6月達到高峰。台大醫師指出，目前全球流行病毒株多元，疫情恐呈現「一波未平、一波又起」情況，恐要超過4個月才有機會緩和。新冠疫情重症致死率雖下降，專家仍建議慢性病、癌症病人及中高齡族群，應提高警覺，接種新冠疫苗預防重症。

「全球各地流行病毒株不同，新冠疫情恐要三個月以上才能降溫。」台大醫院小兒部專任主治醫師黃立民說，台灣目前主流病毒株為NB.1.8.1與香港、大陸相同，但美國則有其他病毒株流行，這與過去全球流行病毒株相近的情況不同，恐會導致一隻病毒流行趨緩，下一隻病毒又來，要在二、三個月內緩和恐有難度，建議民眾提高警覺，接種新冠疫苗。

台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，近期新冠住院人數呈上升趨勢，但併發重症病例下降至約30例，新冠確定死亡病例也呈下降趨勢。目前全球主流的流行株仍以JN.1和LP.8.1為主，JN.1的疫苗在防範重症方面仍具有相當的保護力。

陳秀熙表示，目前已難以明確區分本土病例與境外移入病例。由於許多個案可能是在國外感染，返台後再傳染給他人，造成感染源混淆。呼籲免疫力低下的族群，包括慢性病患、癌症病患，及年齡介於 50 到 64 歲的中高齡族群，應提高警覺，尤其若有出國計畫，建議盡早接種 JN.1 疫苗。

疾管署指出，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難，持續胸痛或胸悶，意識不清，皮膚、嘴唇或指甲床發青，無法進食，喝水或服藥，過去24小時無尿或尿量顯著減少，收縮壓小於90毫米汞柱或無發燒情形下，心跳大於每分鐘100次，應立刻就醫。

中高齡族群 新冠疫苗 病毒

延伸閱讀

港新冠入春後突增 4周81重症含30死 已變周期性風土病

新冠連4周升溫...桃園這周激增81% 累計68重症91%沒疫苗

新冠連5周上升...去年疫苗施打率「不到2成」 醫擔憂2族群

11個月男嬰重症哮吼 新冠就診連5周上升 下月恐達高峰

相關新聞

端午3天連假 台61線竹南、後龍封閉6處平面路口

端午連續假期自5月30日至6月1日共計3天，公路局苗栗工務段預估西濱快速道路（台61）連假期間將湧現大量車潮，連假期間將...

國光客運撞桃機車道牆致31傷 1日籍旅客仍住院治療

國光客運今凌晨一輛載滿乘客巴士預計從桃園機場出發至台北車站，卻突然在桃機第一航廈客運站出口自撞車道牆，造成31人受傷，包...

男子手麻味覺異常輕忽不就醫 3個月後昏倒竟是腦腫瘤併發癲癇

45歲男子阿宏（化名）日前出現左手麻痛、味覺異常與上腹不適等症狀，雖每次僅短暫發作約10秒自行緩解，卻未加重視，3個月後...

阿里山林鐵嚴格取締遊客違規行走軌道 半年已11人受罰

阿里山林業鐵路去年7月6日全線通車後，增開嘉義至阿里山往返的列車，常有發現民眾無視安全警示冒險行走軌道，林鐵處去年底起會...

台鐵枋山-加祿間電車線斷落　該區間路線雙向不通

台鐵今午在枋山＝加祿間發生電車線主吊線斷落，目前該區間路線暫時雙向不通。至於事故原因目前由營運安全處調查中。

木製砧板難清潔？日廚具廠傳授簡單保養訣竅：不能先用熱水沖

根據日媒「まいどなニュース」報導，不少人喜愛木製砧板的天然質感與溫潤手感，但也因「難保養」的印象而卻步。實際上，只要掌握幾個關鍵步驟，日常清潔保養一點也不難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。