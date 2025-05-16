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偏鄉醫療升級！南醫新化分院環境優化啟用新斷層掃描儀

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南醫院新化分院斥資1400多萬元優化環境優化與精準電腦斷層掃描儀新機今啟用，強化偏鄉醫療品質。圖／台南醫院提供
台南醫院新化分院斥資1400多萬元優化環境優化與精準電腦斷層掃描儀新機今啟用，強化偏鄉醫療品質。圖／台南醫院提供

為提升東台南偏鄉地區民眾的就醫品質與診斷效率，台南醫院新化分院斥資1400多萬元完成環境優化，今天對外亮相，並同步啟用新一代電腦斷層掃描儀。

衛福部醫福會簡任技正林玉雯表示，新化分院深耕偏鄉醫療超過25年，長期守護在地居民健康。本次整修獲衛福部補助1400餘萬元，重點改善病房空間、天花板、地板晶化與停車場等設施，不僅優化就醫動線，也營造出更安全、舒適的就醫環境。

她指出，中央與地方的攜手合作，加上企業與民間團體的參與，是推動「醫療平權」與「永續照護」的關鍵力量。未來衛福部也將持續挹注資源，導入先進設備，協助在地醫療團隊打造優質、可近、可負擔的醫療服務，落實健康台灣的目標。

台南醫院院長歐建慧說，院方原有的電腦斷層掃描儀自2012年啟用至今，已服務近3萬人次。此次導入新機型具備高解析、低劑量、快速掃描等多項優勢，不僅可進行AI多角度影像重組，更提供三維立體影像，大幅提升診斷準確性與臨床效率。目前也正積極申請國民健康署的肺癌篩檢計畫，期望透過早期診斷，守護東台南偏鄉民眾健康。

新化分院院長張耀仁補充，這次整修與設備升級，獲得醫福會與台南醫院總院的全力支持，也感謝市府與多位民代協助爭取資源。對新化而言，此項資源挹注不只是硬體升級，更象徵著對偏鄉健康照護責任的實踐，讓醫護同仁與病患都能感受到實質改變。

活動現場也展現企業與民間團體對醫療環境的積極支持。樂榛香股份有限公司董事長劉建國秉持「健康是一種殊榮」的理念，長期推廣天然健康產品。此次攜手台灣花店協會理事長孫銘鴻與具30年經驗的一心生物科技，捐贈原生台灣蘭花作為院區佈置，並結合頡懋實業以花瓣交疊為靈感設計的3D列印花器，為醫療空間注入溫暖與希望，展現自然與科技融合的療癒力量。

台南醫院新化分院斥資1400多萬元優化環境優化與精準電腦斷層掃描儀新機今啟用，強化偏鄉醫療品質。圖／台南醫院提供
台南醫院新化分院斥資1400多萬元優化環境優化與精準電腦斷層掃描儀新機今啟用，強化偏鄉醫療品質。圖／台南醫院提供
台南醫院新化分院斥資1400多萬元優化環境優化與精準電腦斷層掃描儀新機今啟用，強化偏鄉醫療品質。圖／台南醫院提供
台南醫院新化分院斥資1400多萬元優化環境優化與精準電腦斷層掃描儀新機今啟用，強化偏鄉醫療品質。圖／台南醫院提供
台南醫院新化分院斥資1400多萬元優化環境優化與精準電腦斷層掃描儀新機今啟用，強化偏鄉醫療品質。圖／台南醫院提供
台南醫院新化分院斥資1400多萬元優化環境優化與精準電腦斷層掃描儀新機今啟用，強化偏鄉醫療品質。圖／台南醫院提供

偏鄉 台南 衛福部

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