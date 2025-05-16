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戀愛 「有人陪」易發胖 醫分享一招徹底打敗幸福肥

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
減重是許多男女的「終生使命」，但有時減重意志難敵食欲爆發。本報資料照片
減重是許多男女的「終生使命」，但有時減重意志難敵食欲爆發。本報資料照片

「520」將至，這天也是許多情人傳遞心意的日子。感情不只會影響心情，連體重也可能一起「升溫」，初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出， 纞愛使人幸福肥，但若伴侶一起參與減重計畫，12周內平均比單身者多減下1.3公斤，顯示陪伴的力量不容小覷。

陳威龍引用「PLOS One」的研究指出，有伴侶者維持正常體重（BMI < 25）的機會，比單身者少約 20%。原因可能與生活中頻繁的紀念日、家庭聚餐有關，在放鬆和享用美食的氣氛中，較容易忽略飲食控制，久而久之導致體重上升，也就是俗稱的「幸福肥」。

但雙人模式也能成為減重助力，根據「Progress in Preventive Medicine」期刊研究，針對40位BMI過重或肥胖的非裔美國男性進行為期12周的減重計畫，發現如果同住的另一半一同調整飲食與運動等習慣，男性平均可減重4.7公斤，獨自參與者減了3.4公斤，伴侶一同減重的效果是單人的1.38倍，連伴侶也平均瘦了2公斤。

陳威龍指出，無論親子、朋友、情侶或夫妻，只要有共同目標並互相支持，往往比單獨減重更容易堅持、也更有效果。曾有一位竹科高階主管，一個月內瘦下5公斤，有了成效後，太太一起加入，經過8周，兩人分別減下11公斤與6公斤，糖化血色素恢復正常，更逆轉先生的脂肪肝。

不過，並非所有伴侶共同減重的經驗都是愉快的，若對減重方法認知不同，或因飲食習慣改變造成情緒波動，反而可能導致溝通摩擦，甚至影響感情。陳威龍選議，可由醫師與營養師根據個人的健康狀況與生活習慣，規畫合適的飲食與體重管理策略，讓雙方步調一致，更容易達到長期穩定的成果。

伴侶 減重

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