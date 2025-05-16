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華信航班引擎整流罩掀起急返高雄 民航局：已展開調查

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
華信航空今日上午一架AE301從高雄飛往金門班機，於7時20分自小港機場準時起飛，途中疑似發生機械故障，引擎罩脫落的恐怖意外，圖為飛機停在小港機場等待調查釐清。圖／民眾提供
華信航空今日上午一架AE301從高雄飛往金門班機，於7時20分自小港機場準時起飛，途中疑似發生機械故障，引擎罩脫落的恐怖意外，圖為飛機停在小港機場等待調查釐清。圖／民眾提供

原定今（16）日上午7時20分從高雄小港機場飛往金門華信航空AE301班機，疑因機械故障，起飛後沒多久就折返維修。交通部民航局今表示，已立即展開調查，以確認肇因，並要求華信航空檢查受損之區域並回報原廠，以評估後續之修理程序。修理完成後，報本局確認同意，航機始能放飛。另要求華信進行ATR72全機隊發動機整流罩鎖拴（latch)檢查狀況正常。

媒體報導，從機上乘客所攝畫面可見，螺旋槳後方的「引擎整流罩」部分掀起。華信航空證實，今日AE301高雄飛往金門的班機，起飛後因機械因素，組員基於安全考量回航，續依標準作業程序處理。華信表示，已另外安排其他航機於9:50順利飛抵金門，造成旅客不便之處，敬請見諒。

民航局說，今(5/16)華信航空ATR72-600型B-16853機，航班AE301高雄往金門，於高雄機場起飛後，因1號發動機外罩上掀，航機回航於7:40降落高雄。旅客人數70人。華信航空表示，當班維修人員執行加油任務，未將發動機整流罩確實關閉所導致。

民航局立即展開調查，以確認肇因。並要求華信航空檢查受損之區域並回報原廠，以評估後續之修理程序。修理完成後，報本局確認同意，航機始能放飛。本局另要求華信進行ATR72全機隊發動機整流罩鎖拴（latch)檢查狀況正常。

小港機場 華信 金門

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