新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

有網友今天上午11時許，在中友百貨逛街遇停電，PO文表示「逛街到一半停電，新光事件大家都有陰影」；停電約27秒後復電，中友百貨營運未受影響，中午美食街人潮滿滿；台電表示，輸電線路異常引發瞬跳，已全部復電，停電戶數確認中。

台電台中區營業處表示，台電在今天上午11時16分接獲停電通報，據了解為輸電線路設備異常引起線路瞬跳，停電約27秒，目前已全部復電。