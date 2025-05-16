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新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

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新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中友百貨今天上午11時許停電約27秒後復電，營運未受影響，中午美食街人潮滿滿。圖／讀者提供
中友百貨今天上午11時許停電約27秒後復電，營運未受影響，中午美食街人潮滿滿。圖／讀者提供

有網友今天上午11時許，在中友百貨逛街遇停電，PO文表示「逛街到一半停電，新光事件大家都有陰影」；停電約27秒後復電，中友百貨營運未受影響，中午美食街人潮滿滿；台電表示，輸電線路異常引發瞬跳，已全部復電，停電戶數確認中。

台電台中區營業處表示，台電在今天上午11時16分接獲停電通報，據了解為輸電線路設備異常引起線路瞬跳，停電約27秒，目前已全部復電。

台電台中區營業處說明，造成線路瞬跳原因為輸電線路（屬配電線路之上游）異常，目前了解停電範圍有台中市北區、中區及西區等區部分用戶，詳細影響戶數尚在統計了解中。

中友百貨今天上午11時許停電約27秒後復電，營運未受影響，中午美食街人潮滿滿。圖／讀者提供
中友百貨今天上午11時許停電約27秒後復電，營運未受影響，中午美食街人潮滿滿。圖／讀者提供
中友百貨今天上午11時許停電約27秒後復電，營運未受影響，中午美食街人潮滿滿。圖／讀者提供
中友百貨今天上午11時許停電約27秒後復電，營運未受影響，中午美食街人潮滿滿。圖／讀者提供

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