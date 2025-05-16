歌王也染疫！新冠疫苗4天內近萬人接種 寫下近7周新高

不只金曲歌王陳奕迅染新冠，演唱會喊卡，國內新冠疫情也連5周升溫。疾管署發言人羅一鈞表示，本周四天新冠接種人數已經超過9000人，比上周同期增加兩成，而新冠疫情預估在六月迎來疫情高峰，呼籲民眾提前接種疫苗提升保護力。世界衛生組織昨公布新冠病毒株仍為JN.1，跟目前接種的疫苗相同。

5月12日至5月15日本周四天新冠疫苗接種人數共計9092人，較上周同期5日至8日接種7512人增加21%，羅一鈞說，昨天接種2810人創下7周來單日新高，顯示民眾接種意願提升。公費新冠疫苗庫存仍有約318萬劑莫德納JN.1疫苗，供應無虞，請年齡滿6個月以上民眾踴躍接種，降低新冠中重症發生風險。

此外，世界衛生組織WHO昨日最新新冠疫苗選株會議結論，由於全球流行主流仍為JN.1衍生的變異株，世衛專家小組在5月6日至7日開會評估目前使用的新冠疫苗株（JN.1或KP.2），仍具有足夠保護力，也同時建議新變異株LP.8.1為合適的替代疫苗株選項。

由於五月中下旬美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲醫藥管理局（EMA）也將陸續開會決定新冠疫苗選株建議，疾管署將視上述結論的疫苗選株是否一致，必要時提衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論我國秋冬新冠疫苗選株建議。

羅一鈞說，我國現在接種疫苗為JN.1疫苗株仍有保護效果，為可持續建議選用的合適疫苗株。然而，我國現在使用的疫苗預計在9月屆效，因此今年秋冬的公費疫苗接種時仍會使用新一批疫苗。

疾管署提醒，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症。由於國內疫情持續上升，滿6個月以上且尚未接種新冠 JN.1疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。此外，已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。