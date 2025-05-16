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國內廠商增產16萬劑快篩 台大醫建議「1情況」先在家篩

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署緊急要求藥局、超商鋪貨快篩試劑，並要求國內業者增產，將新增16萬劑產量，後續持續滾動調整。快篩示意圖。本報資料照
衛福部食藥署緊急要求藥局、超商鋪貨快篩試劑，並要求國內業者增產，將新增16萬劑產量，後續持續滾動調整。快篩示意圖。本報資料照

衛福部疾管署分析，本月新冠疫情持續攀升，預期6月達到高峰。國內染疫人數破萬人，過去新冠疫情趨緩，快篩廠商減少鋪貨，導致許多民眾買不到，有人跑了10家藥局都買不到，有人索性直接至醫院要求快篩。衛福部食藥署緊急要求藥局、超商鋪貨快篩試劑，並要求國內業者增產，將新增16萬劑，後續持續滾動調整。

快篩分家用快篩、醫用快篩2類。食藥署與疾管署日前緊急舉行會議，反映疫情狀況，要求國內快篩業者增產，截至15日，國內家用快篩庫存共5萬劑。食藥署副署長王德原表示，目前醫用新冠快篩試劑庫存約15萬劑，家用新冠試劑庫存約3萬劑。庫存減少，除了民眾購買外，也與超商、藥局加強鋪貨有關。

國內經許可家用快篩試劑廠商共4家，其中3家為國內廠商。王德原表示，新冠快篩試劑生產已常態化，國內業者均已啟動增產程序，家用及醫用快篩試劑分別將生產8萬劑，後續將視國內疫情需求，要求廠商持續滾動調整產能，以滿足國人需求。

台大醫院小兒部專任主治醫師黃立民說，目前醫療院所處理快篩方式各有不同，有些會協助病人篩檢，有些院所即使到現場，懷疑新冠感染時，還是會請民眾先至一旁自行篩檢，民眾若除呼吸道症狀外，有全身性症狀如全身痠痛、發燒等，可考慮在家中先進行快篩，再到醫院就醫。

黃立民說，過去因民眾購買快篩需求降低，許多民眾買不到快篩，也有人直接在診間說明，因買不到快篩直接至醫院篩檢，這是因為鋪貨需要成本，民眾需求降低，廠商減少鋪貨，才會讓少數有需求者買不到快篩，預期政府要求增產後，預計一至二周時間內，快篩缺貨情況就能好轉。

黃立民說，「全球各地流行病毒株不同，新冠疫情恐要三個月以上才能降溫。」台灣目前主流病毒株為NB.1.8.1與香港、大陸相同，美國則有其他病毒株流行，這與過去全球流行情況不同，恐導致一隻病毒流行趨緩，下一隻病毒又來，要在二、三個月內緩和恐有難度，建議民眾提高警覺，接種新冠疫苗。

快篩試劑 新冠肺炎 疫情 病毒 衛福部

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