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陳瑩關注台東酪梨寒害 農業部補貼每公頃8萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
酪梨今年在台東的收成，遭受嚴重寒害，讓種植酪梨的果農損失慘重，農業部公告救助額度每公頃8萬元，5/17至6/2到公所提出申請。（圖／123RF）
酪梨今年在台東的收成，遭受嚴重寒害，讓種植酪梨的果農損失慘重，農業部公告救助額度每公頃8萬元，5/17至6/2到公所提出申請。（圖／123RF）

被譽為全世界最營養水果的酪梨，今年在台東的收成情況，與夏雪芒果同樣遭受嚴重寒害，讓種植酪梨的果農損失慘重。立委陳瑩、莊瑞雄多次帶領農業相關單位赴果園會勘，關心災損情形。農業部16日公告「台東酪梨低溫農業天然災害現金救助」，救助額度每公頃8萬元，可於17日至6月2日到公所提出申請。

研究顯示，酪梨有益心血管健康及美膚養顏，抗氧化及抗老化功效，被金氏世界紀錄記載為世界上營養最豐富的水果。根據農業部農業統計資料，台東是全國第三大酪梨產區，種植面積達265公頃，年產量約2,500噸。台東縣內以台東市、卑南鄉、太麻里鄉為主要產區，產量居前三名。

陳瑩表示，酪梨是台東主要的農產品之一，極端氣候的影響下，嚴重影響農民的生計。日前她與種植酪梨的卑南鄉前賓朗村長李文吉、太麻里果農黃施隨雲及青年果農林昆皇，一起前往果園會勘。果農擔憂，著果率相當低的情況下，收成絕對大幅減少。當下陳瑩即要求農業部，要以最快的速度，公告災損現金補助，協助農民渡過難關。

農業部今日公告「台東縣為辦理酪梨114年1-2月低溫農業天然災害現金救助地區」，損失率達20%以上者，救助額度每公頃8萬元，請農民於17日至6月2日到公所提出申請。

台東 農業 農民 酪梨

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