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周末高溫炎熱、午後大雷雨 東半部雨勢可能持續到入夜
天氣炎熱，中央氣象署說，周末大致上仍是多雲到晴的天氣，所以感覺會有點熱，中南部內陸地區甚至會達到36度以上，中午前後長時間戶外活動注意補充水分、慎防中暑。此外，白天紫外線易過量、危險，注意防曬。
明天北方的鋒面接近北部海面，氣象署說，環境不穩定度增加，午後雷雨會變得很明顯，各地山區容易有大雷雨發生，明天花東及恆春半島也時不時有些零星陣雨。
周日鋒面位在北部海面，氣象署表示，馬祖離鋒面最接近，容易有短暫雷陣雨；其他各地上半天大多仍晴朗炎熱，不過西半部沿海地區清晨有零星陣雨；中午過後，北部、東半部地區和中南部近山區容易有大雷雨，而且北部、宜蘭、各地山區有局部大雨，東半部的雨勢可能會持續到入夜之後。
尤其要注意午後雷雨，「天氣變臉比翻書還快」，氣象署說，往往是短時間很急促的降下大雨，並且伴隨密集雷電、強陣風。周末若是計畫前往山區、溪流旁活動，要注意天氣的變化，留意氣象署的即時資訊，備妥雨具，小心安全。周末兩天金門、馬祖仍時有局部霧或低雲，往返留意交通資訊。
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