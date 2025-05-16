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新空品白皮書出爐 首重交通與逸散汙染減量、室內空品

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今發表「空氣品質政策白皮書」，作為第三期空氣汙染防制方案執行重點，力拚2030年PM2.5年平均值降至每立方米10微克，2035年降至8微克。記者葉冠妤／攝影
環境部今發表「空氣品質政策白皮書」，作為第三期空氣汙染防制方案執行重點，力拚2030年PM2.5年平均值降至每立方米10微克，2035年降至8微克。記者葉冠妤／攝影

環境部今發表「空氣品質政策白皮書」，作為第三期空氣汙染防制方案執行重點，力拚2030年PM2.5年平均值降至每立方米10微克，2035年降至8微克。新白皮書首重交通、生活逸散汙染的減量，也聚焦兒少與敏弱族群空氣權，將室內空品管理納為政策核心，改善校園周邊環境是重點工作之一。

環境部空品政策白皮書經「許願池、公民咖啡館、專家平台會議、科技創新論壇」4階段，廣納570則民眾、學界建言，形塑42項關鍵議題，並盤點出62項未來具體工作。環境部長彭啓明說，這份白皮書以科學為本、民意為依歸，由下而上，經由專家學者凝聚出全民共識，打造貼近人民的空品政策願景。

彭啓明說，民眾關心的汙染改善議題，以交通汙染27％最高，第二才是工業汙染24％，第三則是民生生活逸散汙染20%，基本上跟民生生活相關汙染將近5成，每個人都是空汙貢獻者，也是受害者，因此白皮書擬定很多行動方案，全民共同討論、面對空汙。

環境部指出，對於民眾最關心前三大汙染議題，白皮書規畫出四大核心章節，包括「促進全民永續健康」、「精進汙染改善重點」、「淨零共利減汙」、「科技應用與公民參與」。在健康章節，不僅聚焦兒少與敏弱族群空氣權，也將室內空品管理納為政策核心，而在汙染治理方面，特別強調交通、生活逸散汙染的減量。

彭啓明分享自身氣喘經驗，即使空氣品質數據逐年改善，生活中仍可能因瓦斯爐開啟、居家黴菌、街道臭氧等引發過敏。這次白皮書從「如何讓民眾真正有感」出發，尤其家庭生活當中，光是開瓦斯、烹調方式就會造成空氣汙染，有時候室內空汙比戶外來得嚴重，特別是很多婦女中年罹患癌症，可能都跟烹調方式、生活習慣有關。

針對室內空品改善，環境部大氣環境司長黃偉鳴說，改善校園周邊環境、減少外部環境影響學校室內空品是重點工作之一，目前已跟教育部、交通部、衛福部召開相關會議，具體作法包括從戶外的鄰近工業區推動減量，室內布建量測監測儀、 提高教室跟學生對空品意識，相關工作已陸續展開。

在汙染治理方面，黃偉鳴說，將建立監測、管理煞車、輪胎等非尾氣排放，針對高汙染車輛遙測科技執法、擴大空維區劃設，工業部分則強化有害空汙管制、掌握新興汙染物。未來預計檢討修正空氣汙染防制法，新增處分車輛不法改裝業者、科技稽查與營建機具排放管制等。

彭啓明表示，環境部也將跟隨國際腳步，將PM1（超細懸浮微粒）列為重要減汙項目，目前歐盟與先進國家已在制定PM1相關標準，台灣也在蒐集專家意見，未來將推動PM1監測並制定相關法規。

彭啓明 環境部

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