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相同年紀為何他外表較年輕？日醫揭肌膚老化三大關鍵：別讓體內失火

聯合新聞網／ 綜合報導
Omega-3有延緩老化的功能，能幫你外表看起來比別人年輕。情境示意圖。 圖／ingimage
Omega-3有延緩老化的功能，能幫你外表看起來比別人年輕。情境示意圖。 圖／ingimage

根據日媒「otonasalone」報導，消化內科醫師工藤明指出，肌膚老化的速度並不完全與年齡有關，而是受到體內「糖化」、「氧化」與「慢性發炎」三大因素影響。她強調，現代人若想對抗歲月的痕跡，從飲食著手是最實際且有效的方法，尤其是攝取足量的Omega-3脂肪酸，有助從內而外改善肌膚狀態。

工藤醫師說明，「糖化」是體內多餘糖分與蛋白質結合，導致肌膚暗沉、鬆弛；「氧化」則是自由基損傷細胞，引發皺紋與斑點；「慢性發炎」則像身體內部發生了小火災，會慢慢破壞身體組織、讓肌膚老化。她建議，應選擇低升糖指數的食物穩定血糖，攝取抗氧化營養素如多酚，並補充含Omega-3的食材，如亞麻仁油、鯖魚等，改善體內環境。

她也提到，有研究發現持續12週攝取Omega-3脂肪酸能有效提升肌膚光滑度、改善乾燥現象，甚至能軟化細胞膜，讓養分與老廢物質的交換更順利，促進血液循環，讓肌膚自然透出紅潤氣色。

更值得令人注意的是依據動物實驗顯示，Omega-3有助於增加隨年齡下降的抗發炎蛋白「DEL-1」的產生量，並減少紫外線導致的肌膚水分蒸發，提高肌膚中的含水量。總結來說，日常飲食中加入富含Omega-3的食材，不僅可延緩老化，也能打造由內而外的健康美肌。

抗老 老化 蛋白質

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