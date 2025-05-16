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憂美農產品恐開放零關稅 農民立法院前抗議提3主張
傳出賴清德政府有意對美國農產品開放「零關稅」進口，以作為貿易談判的交換籌碼。台灣農民自主行動聯盟今天至立法院前抗議，批評此舉將全面衝擊本土農牧漁產業，甚至危及全民食安。若政府執意推行，不排除發動全台農民大規模抗爭，走上街頭捍衛生存與尊嚴。
台灣農民自主行動聯盟今天北上，從行政院走到立法院群賢樓前抗議。聯盟說，台灣目前有76萬農牧戶、12.9萬漁業戶，農牧就業人口超過44萬、漁業從業人口達4萬3千人，合計超過300萬人仰賴農漁業為生。以稻米為例，若美國稻米可零關稅進口，將對本土水稻產業造成毀滅性打擊，進而影響種苗、農機、農藥肥料、加工、運輸等上下游產業鏈，恐將使30萬相關從業人口生計無以為繼。
聯盟說，出賣糧食主權就是出賣台灣主權，並提出3大主張包括，糧食主權、談判透明、農民參與等。嚴正反對政府密室協商、片面開放進口的作法，呼籲所有農業貿易政策應攤在陽光下，也應納入農民、消費者團體以及社會公正人士等各界代表，作為與美談判時捍衛台灣農權的民意後盾，建立民主監督機制。
曾經設置炸彈反WTO的白米炸彈客楊儒門今天也到場聲援。聯盟表示，此次集結行動，是為了下一代，也是對土地的承諾，若民進黨政府執意推動對美零關稅政策，將號召各地農民發起大規模抗議行動。
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