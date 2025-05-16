從育樂到造夢，救國團2025暑期活動開啟青年培育全新世代

在青少年教育日益受重視的當代社會，即將邁入第73歲的救國團再度開創青年服務新時代，於2025年暑期起正式推動全新階段的「青年造夢活動」，並同步啟動「望遠鏡計畫（Project Telescope）」，以系統性的人才培育行動為台灣青年開創嶄新願景。

貴賓合照。 圖／救國團提供

救國團於5月16日上午，在台北市劍潭青年活動中心舉行2025年暑期造夢活動記者會，公開由包括總團部、各縣市救國團、青年活動中心、終身學習中心規劃辦理共2832梯次的活動，合計提供各年齡層共45,869個參加名額。此外也規劃聽障朋友騎單車挑戰日月潭公益營隊，名為「無聲騎跡．明潭圓夢公益活動」，呼籲各界共同關注當代青少年的學習和成長。

主任致詞。 圖／救國團提供

救國團自1953年首辦冬令戰鬥活動以來，歷經「青年戰鬥活動」、「青年訓練活動」、「青年育樂活動」、「青年自強活動」、「青年休閒活動」等階段，不僅見證社會變遷，更陪伴無數台灣青年走過成長歲月。葛永光主任在記者會中宣布，救國團從今年起展開全新階段的「青年造夢活動」，並表示不只是名稱更新，更象徵理念與價值觀的全面進化。從「戰鬥」到「造夢」，代表著青年角色從社會體制的接受者，逐步轉為社會未來的創造者與設計師。

今年救國團暑期造夢活動記者會的另一個重點是開啟「望遠鏡計畫」，救國團說明，望遠鏡象徵著清晰視野與深遠眼光，也正是當代青年培養能力所需具備的兩大特質：長期性與聚焦性。在「長期性」方面，計畫將構建一條完整學習路徑，從高中、大學直至初入社會皆有對應活動，陪伴青年走過人生各個階段；而「聚焦性」則引導青年從自身關注的議題出發，探索氣候、科技、自我認同等主題，進而聚焦人生方向。

葛永光主任表示，「望遠鏡計畫」包括「登高以望遠」、「行路以致遠」、「砥礪以行遠」等三個維度。「登高以望遠」強調全局觀與社會責任感，鼓勵青年關注全球議題與國內發展。「行路以致遠」透過八大海外營隊的國際體驗，發展語言、文化與自我認同。「砥礪以行遠」以挑戰歷程與公益實踐為媒介，培養堅韌、情緒韌性與永續思維。

大合照。 圖／救國團提供

記者會中，救國團公布了八大主題海外營隊，橫跨語言學習、科技探索、人文關懷、永續實踐等領域，包括沖繩單車探索營、本太平洋岸單車挑戰營、新加坡STEAM英語營、峇里島STEAM親子營、西雅圖職涯探索營、西雅圖溫哥華雙城探險營、深度雪梨探索營、和風學習之旅等，適合小學到大學各年齡層及親子參加。

葛主任表示：「今日我們為青年造夢，明日青年為國家造夢」不只是口號，而是今年「暑期造夢活動」定位的根本出發點。全新的營隊不再只是學習或玩樂的集合，更是一場深具社會意義的行動，一場以青年為核心、面對未來的國民教育社會改革。

葛主任表示，當代青年面對的是一個不確定且充滿壓力的世界，許多人成長過程中逐漸遺失夢想，甚至對未來感到茫然。救國團深知此痛點，於是藉由「造夢」重新定義青年活動的價值：不只是陪伴，更是引導；不只是提供經驗，更是點燃希望。

葛主任說，今年救國團「暑期造夢活動」與「望遠鏡計畫」的推出，不僅回應了青年發展的需求，更凸顯救國團長期耕耘教育的深厚底蘊。未來，這個平台將不斷擴大，不僅鼓舞青年，更將成為連結學校教育與社會實踐之間的橋樑，在全球化與變局並存的時代，唯有讓青年勇敢追夢、堅定逐夢，國家的未來方能穩健成長。

記者會行動劇。 圖／救國團提供

2025年救國團暑期營隊即日起全面開放報名，活動適合國小高年級至高中學生，分梯舉辦、主題多元，名額有限，家長可至救國團官網查詢各營隊詳細資訊，或洽各地團委會辦事處索取簡章。