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鹹酥雞太香總受不了誘惑？營養師教一招降低食慾：多聞2分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏建議，嘴饞時可以在店裡多待兩分鐘降低食慾。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏建議，嘴饞時可以在店裡多待兩分鐘降低食慾。 示意圖／ingimage

減肥總在經過鹹酥雞店前功盡棄？營養師高敏敏在臉書社團「高敏敏營養師的健康生活 分享瘦身 料理 生活」分享國外有趣的研究。她首先請大家反思，聞到香味時會選擇馬上購買想吃的食物，還是冷靜思考一下？如果選擇冷靜，大多可以有效降低飢餓感。

高敏敏指出，美國南佛羅里達大學的研究發現，只要聞食物的味道超過兩分鐘，嘴饞的感覺就會變弱，甚至會更傾向選擇健康食物。反之，如果只聞幾秒鐘，甚至思考不超過一分鐘，大腦反而會更渴望這個食物，讓你更想衝動。

不僅如此，還有研究人員在學校餐廳、超市放了炸物、披薩和天然水果，沒想到受試者在裡面待超過2分鐘後，即使聞到很多炸物味道，最後還是選擇天然食材；相反的，一直聞到天然水果的味道，反而會想吃炸物。因此可以總結，聞食物味道的時間長短，可能會影響食慾還有對食物的選擇。

高敏敏表示，經過鹹酥雞攤總有部分人一聞到香味就忍不住掏錢，或是每次走進麵包店，本來只想看看最後卻帶走一整袋；如果是衝動型的人，可能會吃下滿滿熱量油脂，讓體脂肪飆高、身材失守。保持冷靜的好習慣，會讓你避免很多高油食物，切記「先聞聞味道可以降低飢餓感」。

因此高敏敏建議，以後聞到鹹酥雞陣陣飄香時，「就站在門口聞個2分鐘吧！說不定真的會減少你對高油脂食物的渴望」。

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